Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Ngày 30/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin buổi livestream của Điền Hi Vi (29 tuổi) bất ngờ bị gián đoạn khoảng 20 phút với lý do “trang phục hở hang không phù hợp”.

Mới đây, buổi phát sóng trực tiếp của Điền Hi Vi vào tối 29/3 bị gián đoạn. Trong buổi phát sóng, nữ diễn viên diện sườn xám cách tân tông xanh hồng, thiết kế cổ chữ V sâu tôn vòng một và làn da trắng. Tạo hình gợi cảm này được cho là nguyên nhân khiến chương trình bị ngắt sóng khi đang trực tiếp.

Sau khi gián đoạn, ê-kíp phải sử dụng bảng che phía trước ngực để điều chỉnh trang phục, giúp buổi livestream tiếp tục.

Không chỉ gây chú ý bởi sự cố, ngoại hình của cô cũng trở thành đề tài bàn luận. Dù chỉ nặng khoảng 39kg, thiết kế ôm sát khiến phần lưng bị siết chặt, tạo cảm giác kém thoải mái. Từ khóa liên quan nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trước phản ứng từ dư luận, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, cho rằng nữ diễn viên vốn đã mảnh mai và không cần diện trang phục quá bó sát.

Dù gặp tình huống bất ngờ, Điền Hi Vi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười và hoàn thành buổi livestream.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải và sở hữu chiều cao 1,68 m. Nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật với đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ có má lúm đồng tiền nên nhanh chóng sở hữu lượng fan đông đảo. Cô nổi tiếng với gương mặt ngọt ngào, nhưng thân hình quyến rũ.

Điền Hi Vi bước vào lĩnh vực giải trí từ năm 2018 thông qua bộ phim Đợi em trong tháng năm đằng đẵng. Sau đó, cô tham gia các bộ phim như Người bạn thực sự của tôi, Cẩm tú nam ca, Chúng ta đáng yêu như thế, Thiếu tướng thú cưng của tôi, Nhân duyên đại nhân xin dừng bước, Khanh khanh nhật thường…

Nữ diễn viên vừa trở lại với bộ phim Trục ngọc hợp tác cùng Trương Lăng Hách. Dự án giúp Điền Hi Vi thu hút thêm lượng fan mới nhờ hình tượng cá tính, mạnh mẽ.

Trong một buổi livestream quảng bá phim "Trục ngọc", khi được hỏi về cảm nhận khi hợp tác, Điền Hi Vi chia sẻ rằng cô và Trương Lăng Hách "khá có duyên khi làm việc cùng nhau".

