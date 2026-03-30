Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Sao quốc tế 30/03/2026 20:33

Mới đây, kênh tin tức CCTV News đăng bài biểu dương nam diễn viên Trương Lăng Hách và tạo hình võ tướng với lông chim trĩ trong bộ phim cổ trang “Trục ngọc”, đánh giá đây là một ví dụ thành công về sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và thẩm mỹ phim ảnh.

CCTV News cho biết, không chỉ lông đuôi chim trĩ, "Trục ngọc" đã khéo léo đưa các yếu tố văn hóa truyền thống như hí khúc Tần, nghệ thuật múa rối bóng vào phim, giúp văn hóa truyền thống “sống lại” trong lòng khán giả trẻ.

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc' - Ảnh 1

Theo tiết lộ, tạo hình lông trĩ này do chính Trương Lăng Hách đề xuất. Trong giai đoạn xây dựng hình ảnh cho nhân vật Tạ Chinh, nam diễn viên đã lấy cảm hứng từ hình tượng võ tướng trong game, chủ động đề nghị thêm chi tiết lông trĩ vào tạo hình nhân vật mình đảm nhận.

Để đảm bảo không sai lệch văn hóa, anh còn tra cứu tư liệu lịch sử, xác nhận rằng yếu tố này trong cổ đại tượng trưng cho tướng quân khải hoàn, thể hiện sự dũng mãnh, chứ không thuộc riêng một nhân vật cụ thể, rồi mới quyết định áp dụng.

Các học giả về lịch sử trang phục cũng giải thích rằng tạo hình này thuộc phạm trù trang phục hí khúc. Những nhân vật kinh điển như Lữ Bố hay Mục Quế Anh đều sử dụng, động tác tung bay của lông trĩ giúp tăng khí thế, khắc họa rõ nét hình tượng thiếu niên tướng quân đầy anh dũng.

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc' - Ảnh 2Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc' - Ảnh 3

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đang tranh cãi về hình ảnh tướng quân của Trương Lăng Hách. Không ít ý kiến cho rằng, nhân vật này quá chỉn chu: tóc tai gọn gàng, trang phục chỉnh tề quá mức và lớp trang điểm được trau chuốt kỹ càng.

Trương Lăng Hách bị mỉa mai là “tướng quân kem nền”, đồng thời so sánh anh với tạo hình võ tướng nổi tiếng của Hà Nhuận Đông trong vai Hạng Vũ phim "Hán Sở truyền kỳ". Nhiều người nhận xét Trương Lăng Hách thiếu sự thô ráp, chân thực của một vị tướng thực thụ.

Cũng có ý kiến cho rằng, vấn đề không nằm ở tạo hình tướng quân gắn lông trĩ mà là do khả năng diễn xuất, biểu cảm của Trương Lăng Hách chưa toát lên được khí phách dũng mãnh, uy nghi của một vị tướng.

Trong khi đó, dù vướng tranh cãi, "Trục ngọc" vẫn duy trì thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng. Theo thống kế của Vân hợp, "Trục ngọc" đạt 101 triệu lượt xem trong ngày 26.3, chiếm 48% thị phần toàn thị trường phim Hoa ngữ chiếu mạng hiện nay. Có thời điểm, "Trục ngọc" chiếm hơn 50% thị phần, vượt xa các tác phẩm lên sóng cùng lúc.

 

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Trương Lăng Hách từng là một sinh viên xuất sắc ngành kỹ thuật điện, con đường lý tưởng vốn là vào làm ở ngành điện lực quốc gia hoặc trở thành công chức - những công việc ổn định.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Trương Lăng Hách gây tranh cãi vì trang điểm quá lố trong Trục Ngọc

Trương Lăng Hách tiết lộ từng nặng 100kg, bị cô gái mình thích chê bai

Trương Lăng Hách tiết lộ từng nặng 100kg, bị cô gái mình thích chê bai

Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc

Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'tiền đẻ ra tiền', may mắn ngập tràn, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Mẹ chồng lén lút rời nhà mỗi đêm lúc 0 giờ, tôi âm thầm bám theo và "chết lặng" trước cảnh tượng trong căn phòng bí mật

Tâm sự 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Sau ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn "trai lạ" về tâm sự ồn ào, tôi vừa định sang nhắc nhở thì "chết đứng" khi nhìn rõ mặt người đàn ông

Tâm sự gia đình 57 phút trước
12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

12h đêm thấy giúp việc diện đồ nóng bỏng lén lút ra ngoài, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy người đàn ông đợi sẵn

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Sau 2 năm cắt đứt liên lạc, giữa lúc bạo bệnh tôi lấy hết can đảm gọi cho chồng cũ để rồi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Cửa phòng tân hôn vừa khép, mẹ chồng đột ngột xông vào nói đúng một câu khiến nàng dâu thu dọn hành lý ly hôn ngay sáng sớm

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Bắt quả tang chồng "tằng tịu" ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà tung "đòn chí mạng" khiến anh trắng tay sau 1 đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Màn "trả đũa" đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi "chặn họng" bằng một bí mật kinh hoàng

Màn "trả đũa" đỉnh cao: Cô em chồng thích đâm chọc bị tôi "chặn họng" bằng một bí mật kinh hoàng

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 31/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Lý do Huỳnh Hiểu Minh muốn trở thành tiến sĩ đầu tiên trong gia đình

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Dương Mịch tận tâm khi làm việc với đạo diễn và ê-kíp đến 3 giờ sáng

Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Trương Lăng Hách chia sẻ thẳng thắn về lý do bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên

Nam thần Nguyễn Kinh Thiên hẹn hò bạn gái kém 20 tuổi

Nam thần Nguyễn Kinh Thiên hẹn hò bạn gái kém 20 tuổi