Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Sao quốc tế 30/03/2026 20:33

Không chỉ lông đuôi chim trĩ, "Trục ngọc" đã khéo léo đưa các yếu tố văn hóa truyền thống như hí khúc Tần, nghệ thuật múa rối bóng vào phim, giúp văn hóa truyền thống “sống lại” trong lòng khán giả trẻ.

Mới đây, kênh tin tức CCTV News đăng bài biểu dương nam diễn viên Trương Lăng Hách và tạo hình võ tướng với lông chim trĩ trong bộ phim cổ trang “Trục ngọc”, đánh giá đây là một ví dụ thành công về sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và thẩm mỹ phim ảnh.

CCTV News cho biết, không chỉ lông đuôi chim trĩ, "Trục ngọc" đã khéo léo đưa các yếu tố văn hóa truyền thống như hí khúc Tần, nghệ thuật múa rối bóng vào phim, giúp văn hóa truyền thống “sống lại” trong lòng khán giả trẻ.

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc' - Ảnh 1

Theo tiết lộ, tạo hình lông trĩ này do chính Trương Lăng Hách đề xuất. Trong giai đoạn xây dựng hình ảnh cho nhân vật Tạ Chinh, nam diễn viên đã lấy cảm hứng từ hình tượng võ tướng trong game, chủ động đề nghị thêm chi tiết lông trĩ vào tạo hình nhân vật mình đảm nhận.

Để đảm bảo không sai lệch văn hóa, anh còn tra cứu tư liệu lịch sử, xác nhận rằng yếu tố này trong cổ đại tượng trưng cho tướng quân khải hoàn, thể hiện sự dũng mãnh, chứ không thuộc riêng một nhân vật cụ thể, rồi mới quyết định áp dụng.

Các học giả về lịch sử trang phục cũng giải thích rằng tạo hình này thuộc phạm trù trang phục hí khúc. Những nhân vật kinh điển như Lữ Bố hay Mục Quế Anh đều sử dụng, động tác tung bay của lông trĩ giúp tăng khí thế, khắc họa rõ nét hình tượng thiếu niên tướng quân đầy anh dũng.

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc' - Ảnh 2Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc' - Ảnh 3

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đang tranh cãi về hình ảnh tướng quân của Trương Lăng Hách. Không ít ý kiến cho rằng, nhân vật này quá chỉn chu: tóc tai gọn gàng, trang phục chỉnh tề quá mức và lớp trang điểm được trau chuốt kỹ càng.

Trương Lăng Hách bị mỉa mai là “tướng quân kem nền”, đồng thời so sánh anh với tạo hình võ tướng nổi tiếng của Hà Nhuận Đông trong vai Hạng Vũ phim "Hán Sở truyền kỳ". Nhiều người nhận xét Trương Lăng Hách thiếu sự thô ráp, chân thực của một vị tướng thực thụ.

Cũng có ý kiến cho rằng, vấn đề không nằm ở tạo hình tướng quân gắn lông trĩ mà là do khả năng diễn xuất, biểu cảm của Trương Lăng Hách chưa toát lên được khí phách dũng mãnh, uy nghi của một vị tướng.

Trong khi đó, dù vướng tranh cãi, "Trục ngọc" vẫn duy trì thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng. Theo thống kế của Vân hợp, "Trục ngọc" đạt 101 triệu lượt xem trong ngày 26.3, chiếm 48% thị phần toàn thị trường phim Hoa ngữ chiếu mạng hiện nay. Có thời điểm, "Trục ngọc" chiếm hơn 50% thị phần, vượt xa các tác phẩm lên sóng cùng lúc.

 

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