Trương Lăng Hách tiết lộ từng nặng 100kg, bị cô gái mình thích chê bai

Các bức ảnh được chụp vào khoảng năm 2017, khi Trương Lăng Hách vẫn dùng tên thật và theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh.

Bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đang gây tiếng vang kể từ khi lên sóng. Trong đó, Trương Lăng Hách với hình tượng võ tướng vừa lạnh lùng vừa si tình đã “đốn tim” vô số khán giả. Thân hình cao ráo cùng gương mặt thanh tú, sắc nét khiến nhiều người “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, mạng xã hội đang lan truyền một số hình ảnh của Trương Lăng Hách thời đại học với ngoại hình khác hoàn toàn hiện tại, khiến khán giả bất ngờ, “khó nhận ra”.

Khi đó, cơ thể tròn trịa đến mức mất đường viền hàm, mặt và cổ gần như liền nhau, đến chính anh soi gương cũng khó chấp nhận, thậm chí thẳng thắn nói là “không thể nhìn nổi”.

Trương Lăng Hách sở hữu chiều cao vượt trội 1m9 khi lên đại học. Nhưng trong chương trình “Thanh xuân du ký”, nam diễn viên từng thừa nhận, cân nặng của anh ở thời điểm cao nhất đã vượt mốc 100kg.

Một số bạn bè của Trương Lăng Hách vẫn cho rằng, nhờ chiều cao nổi bật, anh trông không quá phát tướng, gương mặt vẫn có những đường nét ấn tượng như sống mũi cao và xương chân mày rõ nét. Trương Lăng Hách vẫn được xem là nam sinh “ưa nhìn” trong trường, có nữ sinh còn lén chụp ảnh anh khi đang ăn ở căng tin.

Song, Trương Lăng Hách đã quyết tâm giảm cân sau khi trải qua một tình huống khá ngượng ngùng vì bạn học không nhận ra mình.

Động lực giúp anh thay đổi ngoại hình còn đến từ cú sốc tình cảm. Trương Lăng Hách từng tiết lộ, năm cuối cấp 3, anh thích một bạn nữ cùng lớp. Khi đó hai người hẹn lên đại học sẽ liên lạc lại, nhưng sau này khi kết nối lại, anh phát hiện cô ấy đã có người yêu, thậm chí còn tỏ ra chê bai ngoại hình của anh.

Trải nghiệm này khiến anh nhận ra tầm quan trọng của ngoại hình đối với các mối quan hệ và sự tự tin. Nhờ áp dụng chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt và kỷ luật bản thân, chỉ trong 4 tháng, anh đã giảm hơn 20kg, xuống còn khoảng 67kg, thực hiện màn “lột xác” ấn tượng.

Nói về quá trình giảm cân, Trương Lăng Hách nhấn mạnh, anh không sử dụng các phương pháp cực đoan, mà tập trung vào “kiểm soát ăn uống + vận động đều đặn”.

Anh tiết lộ, thời điểm đó gần như mỗi ngày đều ăn các món luộc thanh đạm để giảm lượng calo nạp vào, đồng thời duy trì cường độ tập luyện cao, bao gồm chạy bộ và tập tạ.

Ví dụ, mỗi ngày anh chạy cố định 5km và áp dụng phương pháp “tập kỵ khí trước, rồi tập cardio sau” để tăng hiệu quả đốt mỡ, vừa giữ cơ vừa tiêu hao chất béo nhanh hơn.

Trương Lăng Hách nhiều lần nhắc nhở khán giả, giảm cân không nên phụ thuộc vào việc nhịn ăn cực đoan hay dùng thuốc, vì dễ gây rối loạn nội tiết, rụng tóc, thậm chí tăng cân trở lại. Chỉ có kiểm soát ăn uống ổn định và duy trì thói quen vận động mới giúp giữ vóc dáng lâu dài.

Sự thay đổi ngoại hình cũng mang đến cơ hội nghề nghiệp bất ngờ cho Trương Lăng Hách. Khi đang học bài tại một quán cà phê, anh được một người săn tìm tài năng phát hiện.