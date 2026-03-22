Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc

Sao quốc tế 22/03/2026 20:56

Quyết định này nhanh chóng nhận được lời khen từ cư dân mạng, nhiều người cho rằng kịch bản tốt và chất lượng sản xuất cao thường mang lại giá trị lâu dài hơn so với cát-xê cao ngay từ đầu.

Mới đây, nam diễn viên Trương Lăng Hách đang thu hút sự chú ý lớn sau khi được cho là đã cắt giảm gần 40 triệu NDT tiền cát-xê để tham gia bộ phim cổ trang “Trục ngọc”. Quyết định này ban đầu khiến giới giải trí bất ngờ, nhưng hiện được đánh giá là một bước đi chiến lược cho sự nghiệp của nam diễn viên.

Bộ phim “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính có tổng kinh phí sản xuất được cho là lên đến 400 triệu NDT. Theo nguồn tin trong giới tiết lộ, dù là nam chính, Trương Lăng Hách chỉ nhận khoảng 3,5 triệu NDT - thấp hơn đáng kể so với các dự án trước của anh.

Khi tham gia bộ phim hiện đại “Yêu em”, anh được trả thù lao 12 triệu NDT; trong khi phim cổ trang “Độ hoa niên” (đóng cùng Triệu Kim Mạch) mang về cho Trương Lăng Hách khoảng 17 triệu NDT cát-xê. Điều này cho thấy, thù lao của nam diễn viên trong “Trục ngọc” đã giảm mạnh.

Thay vì ưu tiên thu nhập cá nhân, Trương Lăng Hách đã lựa chọn để nhà sản xuất dồn nhiều ngân sách hơn cho việc nâng cao chất lượng tổng thể của bộ phim, bao gồm bối cảnh, phục trang, hóa trang và hậu kỳ.

Điền Hi Vi cũng chỉ nhận mức cát-xê tương đối khiêm tốn khoảng 3 triệu NDT, cho thấy sự đồng lòng của dàn diễn viên đối với dự án.

Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc - Ảnh 1

Quyết định này nhanh chóng nhận được lời khen từ cư dân mạng, nhiều người cho rằng kịch bản tốt và chất lượng sản xuất cao thường mang lại giá trị lâu dài hơn so với cát-xê cao ngay từ đầu. Và “canh bạc” này dường như đã thành công. Sau khi “Trục ngọc” lên sóng, độ nổi tiếng của cả Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đều tăng mạnh, kéo theo nhiều hợp đồng quảng cáo và giá trị thương mại gia tăng.

Bản thân bộ phim cũng trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều nhất thời gian gần đây, góp phần nâng tầm sự nghiệp của hai diễn viên chính.

Thêm một chi tiết đáng chú ý là người hâm mộ phát hiện công ty sản xuất đứng sau “Trục ngọc” có sự góp vốn của nhiều ngôi sao lớn như Đỗ Thuần, Lý Thần, Trần Hách, Trịnh Khải và Phùng Thiệu Phong.

Dù không trực tiếp tham gia diễn xuất, họ được cho là vẫn hưởng lợi từ thành công của bộ phim, cho thấy sức ảnh hưởng trong ngành giải trí không chỉ đến từ vai trò trên màn ảnh.

Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc - Ảnh 2

Quyết định của Trương Lăng Hách cũng phản ánh xu hướng chung của ngành giải trí Trung Quốc hiện nay, khi cơ quan quản lý siết chặt quy định về mức thù lao quá cao của diễn viên.

Vì vậy, các dự án ngày càng chú trọng chất lượng hơn là cát-xê ngôi sao, và diễn viên cũng bắt đầu xem việc tham gia phim như một khoản đầu tư dài hạn thay vì lợi ích ngắn hạn.

Với việc “Trục ngọc” gây sốt, bước đi táo bạo của Trương Lăng Hách hiện được xem là một thành công chiến lược. Bằng cách hy sinh thu nhập trước mắt, anh đã củng cố vị thế trong ngành và chứng minh rằng đôi khi nhận ít hơn ban đầu lại có thể mang về lợi ích dài hạn lớn hơn.

Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Bộ phim cổ trang “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đang phát sóng và nhận được nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?