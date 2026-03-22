Trương Lăng Hách chấp nhận giảm cát-xê khi đóng phim Trục ngọc

Sao quốc tế 22/03/2026 20:56

Mới đây, nam diễn viên Trương Lăng Hách đang thu hút sự chú ý lớn sau khi được cho là đã cắt giảm gần 40 triệu NDT tiền cát-xê để tham gia bộ phim cổ trang “Trục ngọc”. Quyết định này ban đầu khiến giới giải trí bất ngờ, nhưng hiện được đánh giá là một bước đi chiến lược cho sự nghiệp của nam diễn viên.

Bộ phim “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính có tổng kinh phí sản xuất được cho là lên đến 400 triệu NDT. Theo nguồn tin trong giới tiết lộ, dù là nam chính, Trương Lăng Hách chỉ nhận khoảng 3,5 triệu NDT - thấp hơn đáng kể so với các dự án trước của anh.

Khi tham gia bộ phim hiện đại “Yêu em”, anh được trả thù lao 12 triệu NDT; trong khi phim cổ trang “Độ hoa niên” (đóng cùng Triệu Kim Mạch) mang về cho Trương Lăng Hách khoảng 17 triệu NDT cát-xê. Điều này cho thấy, thù lao của nam diễn viên trong “Trục ngọc” đã giảm mạnh.

Thay vì ưu tiên thu nhập cá nhân, Trương Lăng Hách đã lựa chọn để nhà sản xuất dồn nhiều ngân sách hơn cho việc nâng cao chất lượng tổng thể của bộ phim, bao gồm bối cảnh, phục trang, hóa trang và hậu kỳ.

Điền Hi Vi cũng chỉ nhận mức cát-xê tương đối khiêm tốn khoảng 3 triệu NDT, cho thấy sự đồng lòng của dàn diễn viên đối với dự án.

Quyết định này nhanh chóng nhận được lời khen từ cư dân mạng, nhiều người cho rằng kịch bản tốt và chất lượng sản xuất cao thường mang lại giá trị lâu dài hơn so với cát-xê cao ngay từ đầu. Và “canh bạc” này dường như đã thành công. Sau khi “Trục ngọc” lên sóng, độ nổi tiếng của cả Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đều tăng mạnh, kéo theo nhiều hợp đồng quảng cáo và giá trị thương mại gia tăng.

Bản thân bộ phim cũng trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều nhất thời gian gần đây, góp phần nâng tầm sự nghiệp của hai diễn viên chính.

Thêm một chi tiết đáng chú ý là người hâm mộ phát hiện công ty sản xuất đứng sau “Trục ngọc” có sự góp vốn của nhiều ngôi sao lớn như Đỗ Thuần, Lý Thần, Trần Hách, Trịnh Khải và Phùng Thiệu Phong.

Dù không trực tiếp tham gia diễn xuất, họ được cho là vẫn hưởng lợi từ thành công của bộ phim, cho thấy sức ảnh hưởng trong ngành giải trí không chỉ đến từ vai trò trên màn ảnh.

Quyết định của Trương Lăng Hách cũng phản ánh xu hướng chung của ngành giải trí Trung Quốc hiện nay, khi cơ quan quản lý siết chặt quy định về mức thù lao quá cao của diễn viên.

Vì vậy, các dự án ngày càng chú trọng chất lượng hơn là cát-xê ngôi sao, và diễn viên cũng bắt đầu xem việc tham gia phim như một khoản đầu tư dài hạn thay vì lợi ích ngắn hạn.

Với việc “Trục ngọc” gây sốt, bước đi táo bạo của Trương Lăng Hách hiện được xem là một thành công chiến lược. Bằng cách hy sinh thu nhập trước mắt, anh đã củng cố vị thế trong ngành và chứng minh rằng đôi khi nhận ít hơn ban đầu lại có thể mang về lợi ích dài hạn lớn hơn.

