Tại sao chồng lại 'nhiệt tình lạ lùng' mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ

Ngoại tình 13/05/2026 20:00

Chồng tôi săn sóc thằng bé chu đáo lắm, tôi nhìn còn cảm thấy khó chịu. Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé. Thậm chí, từ khi có thằng bé, tôi thấy chồng chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi.

Khoảng 2 tháng gần đây, có hai mẹ con mới chuyển đến làm hàng xóm mới của nhà tôi. Mới ngày đầu đến, chị hàng xóm đã mang trái cây sang làm quà. Mấy ngày sau, mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.

Vì tình nghĩa hàng xóm, lại thấy chị ấy một thân một mình nuôi con nên vài ba lần đầu tôi cũng đồng ý. Nhưng đến lần thứ 4 thì tôi từ chối luôn, vì con trai của chị ấy khó dạy bảo quá, lại táy máy tay chân suốt. Thằng bé vô tư đập hết ly cốc trên bàn, khiến tôi dọn dẹp không nghỉ tay. Nhưng chồng tôi cứ thấy thằng bé thì lại nhận lời trông giúp.

Chồng tôi nói thấy tội phụ nữ đơn thân nuôi con một mình cực khổ. Với lại tôi biết anh ấy muốn có con lắm, vì chúng tôi cưới nhau đã 3 năm rồi vẫn chưa có tin vui. Vậy là từ khi có gia đình chị hàng xóm dọn đến, chồng tôi nhận luôn việc trông con cho chị ấy.

Chồng tôi săn sóc thằng bé chu đáo lắm, tôi nhìn còn cảm thấy khó chịu. Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé. Thậm chí, từ khi có thằng bé, tôi thấy chồng chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi. Tôi và chồng cứ càng có khoảng cách. Tôi muốn tìm cách trả thằng bé về nhà, còn chồng tôi thì cứ yêu thương nó hết nấc.

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau liên miên, cứ thấy mặt chị hàng xóm và thằng con là chúng tôi lại chiến tranh lạnh với nhau.

Tại sao chồng lại 'nhiệt tình lạ lùng' mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm khi đi làm về sớm hơn một ngày, tôi thấy giày của chị hàng xóm đã ở trước cửa. Tôi hé mắt vào xem thì nghe chị ấy nói:

“Vợ anh ngây thơ đến tội. Nhìn anh cư xử như thế với thằng nhóc mà cũng chẳng nhận ra. Đúng là tội ghê!”.

Tôi lửa giận đùng đùng bước vào ba mặt một lời với hai con người ấy. Ai dè, người phụ nữ tôi xem là hàng xóm lại trơ trẽn khẳng định đứa trẻ kia là con trai của chồng tôi. Cô ta còn nói chuyển đến đây là để cha con gần nhau, để chồng tôi thỏa mong ước có con bấy lâu nay.

Quá sốc trước sự thật trước mặt, tôi đuổi thẳng ả bồ và chồng ra khỏi nhà. Chồng tôi hình như chỉ chờ đến lúc này thì trở mặt. Anh ta bảo chỉ đợi tôi nói ly hôn vì không muốn mất mặt với người khác. Anh ta còn bảo cứ giữ lấy ngôi nhà, anh ta không cần gì ngoài đứa con đã kiếm được.

Tôi quá ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt. Chuyện hiếm muộn không phải do lỗi mình tôi, nhưng cuối cùng tôi lại trở thành người thứ ba dư thừa. Gia đình họ dắt tay nhau rời đi mà tôi đau đớn nhìn theo…

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Kiên đã từng kể chuyện này cho Lan, lúc đó cô còn vui mừng vì nghĩ chồng mình làm được việc tốt. Nhưng cô không ngờ sau lưng mình chồng lại làm những chuyện kinh khủng đến như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tại sao chồng lại "nhiệt tình lạ lùng" mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ

Tại sao chồng lại "nhiệt tình lạ lùng" mỗi khi chị hàng xóm nhờ trông con? Sự thật khiến người vợ ngã quỵ ngay tại chỗ

Ngoại tình 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 14/5/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/5/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đọc xong tin nhắn lúc nửa đêm trước cưới 3 hôm, cô dâu tuyên bố hủy hôn lập tức rồi xách vali đi "trăng mật" cùng một người không ai ngờ tới

Đọc xong tin nhắn lúc nửa đêm trước cưới 3 hôm, cô dâu tuyên bố hủy hôn lập tức rồi xách vali đi "trăng mật" cùng một người không ai ngờ tới

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
12 giờ khuya bị chồng dựng dậy thông báo "tin dữ", tôi hóa đá rồi xách vali rời nhà ngay trong đêm mưa tầm tã

12 giờ khuya bị chồng dựng dậy thông báo "tin dữ", tôi hóa đá rồi xách vali rời nhà ngay trong đêm mưa tầm tã

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ vì một câu nói: Biết được sự thật, tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ vì một câu nói: Biết được sự thật, tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe

Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Ngoại tình 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Giá vàng hôm nay, ngày 13/5/2026: Đảo chiều giảm mạnh, mua vàng bán ra chênh lệch 3 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 13/5/2026: Đảo chiều giảm mạnh, mua vàng bán ra chênh lệch 3 triệu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Điếng người trước thủ đoạn của nhân tình: Tự hủy hoại bản thân để đưa chính thất vào tù

Điếng người trước thủ đoạn của nhân tình: Tự hủy hoại bản thân để đưa chính thất vào tù

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm nghe la từ phòng chị giúp việc, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi ngã quỵ trước cảnh tượng bên trong

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm nghe la từ phòng chị giúp việc, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi ngã quỵ trước cảnh tượng bên trong