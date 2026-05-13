Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh 'quý tử', chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Ngoại tình 13/05/2026 17:15

Nhưng tôi không nghĩ nhiều được, chỉ chạy ngay về với nhân tình. Tôi đưa nhân tình đi đăng ký kết hôn ngay, còn về nhà cô ấy hỏi cưới vợ. Chúng tôi dự định khi sinh con xong thì sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi lấy vợ 7 năm, có hai cô con gái. Vợ tôi hiền lành, yêu chiều chồng, hiểu chuyện với gia đình chồng. Từ khi lấy nhau đến nay, vợ tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi. Thậm chí, cô ấy còn bỏ nhiều cơ hội thăng tiến để lo cho gia đình. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người vợ như thế.

Quả thật là vợ tôi tốt thật, nhưng chỉ có một điều làm tôi cứ không yên. Đó là tôi rất thích có con trai, dù chưa từng nói ra. Nhiều khi thấy bạn bè có con trai mà tôi chạnh lòng, cũng ước mình có một cu cậu để nở mặt nở mày. Mà vợ tôi thì chỉ sinh được hai cô con gái, sau đó thì sức khỏe yếu đi, bác sĩ nói không thể sinh thêm nữa. 

Đến một lần nhậu nhẹt với bạn bè, vì quá chén mà tôi phát sinh tình một đêm với phụ nữ lạ. Đó là Thư, một cô nàng trẻ đẹp làm trong quán bia. Qua mấy lần gặp mặt, tôi thấy Thư cũng hiền lành nên dần nảy sinh tình cảm. Sau đó tôi bắt Thư nghỉ làm ở quán bia, lo cho em ấy chỗ ở, việc làm tử tế hơn. Tôi biết mình ngoại tình là sai, nhưng đã lỡ bước vào rồi, tôi không tài nào chấm dứt được.

Tôi qua lại với Thư một năm dài mà vợ tôi không hề hay biết. Càng ở bên Thư lâu, tôi càng không muốn về nhà. Cảm giác mới mẻ từ nhân tình khiến tôi đê mê, sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng. Thậm chí có một lần Thư hỏi, nếu cô ấy có bầu con trai tôi có chịu ly hôn vợ không? Tôi sẵn sàng trả lời, chỉ cần có con trai tôi bỏ ai cũng được.

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh 'quý tử', chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ, câu nói đó cuối cùng cũng thành sự thật. Ngày Thư đưa phiếu siêu âm có bầu con trai 4 tháng, tôi đã vui mừng biết chừng nào. Cứ nghĩ đến cảnh có thể khoe con trai với bạn bè là tôi hào hứng vô cùng. Và vì có bầu con trai nên Thư muốn tôi bỏ vợ ngay để cho cô ấy danh phận. Tôi ban đầu cũng có chút do dự, vì tôi không nỡ làm vợ tổn thương. Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ hiền lành, hy sinh nhiều cho tôi và gia đình. Nhưng khi nghe Thư nói nếu tôi không bỏ vợ thì cô ấy sẽ bỏ con, tôi liền về nhà nói chuyện ly hôn vợ.

Vợ tôi khi nghe tin chồng ngoại tình rồi đòi ly hôn thì sốc tới mức phải nhập viện. Tôi trở thành người chồng tệ bạc trong mắt gia đình. Tôi cũng không muốn mọi chuyện như thế, nhưng nếu không làm vậy tôi sợ mất đứa con trai khó khăn lắm mới kiếm được. Vì thấy thái độ tuyệt tình, dứt khoát của tôi mà vợ cũng rớt nước mắt đồng ý ký đơn ly hôn. Vợ tôi sau đó đưa hai con về nhà ngoại, không cho tôi gặp.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều được, chỉ chạy ngay về với nhân tình. Tôi đưa nhân tình đi đăng ký kết hôn ngay, còn về nhà cô ấy hỏi cưới vợ. Chúng tôi dự định khi sinh con xong thì sẽ tổ chức đám cưới.

Đến ngày đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời. Nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết tại chỗ.

“Đi khám thai làm gì? Em bỏ con rồi, em còn trẻ sinh con hư cả dáng. Đợi em chơi cho đã rồi sẽ sinh một thằng con trai khác cho anh!”.

Bỏ một đứa trẻ chưa chào đời mà cô ta có thể nói nhẹ nhàng như thế, huống hồ đó còn là con trai tôi ngày đêm mong ngóng. Tôi như một kẻ điên, nhào đến hỏi vì sao cô ta có thể độc ác như vậy, có biết một sinh linh quý giá nhường nào? Tôi đã cưới nhầm một ác quỷ về làm vợ, tôi đã bỏ vợ con gia đình êm ấm để tìm đến địa ngục.

Sau này tôi mới biết, Thư thường kiếm đàn ông giàu để gài bẫy có thai, ép họ chi tiền hoặc cưới cô ta. Cô ta coi việc mang thai là công cụ kiếm tiền, sau đó thì phá thai để giữ dáng vẻ trẻ đẹp. Và đến khi tôi không còn tiền, cô ta mới chịu ly hôn. 

Với “thân tàn ma dại”, tôi tìm cách trở về với vợ con nhưng vô ích. Vợ tôi khinh bỉ nhìn tôi, hai con gái không muốn đến gần tôi, cha mẹ tôi thì ngán ngẩm không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đã đánh mất tất cả…

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Kiên đã từng kể chuyện này cho Lan, lúc đó cô còn vui mừng vì nghĩ chồng mình làm được việc tốt. Nhưng cô không ngờ sau lưng mình chồng lại làm những chuyện kinh khủng đến như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Bị nhân tình "đá" ra đường mới nhục nhã mò về xin tha thứ, tôi thản nhiên: "Đàn ông ngoại tình như cái áo rách, vứt đi rồi chẳng ai muốn nhặt lại"

Tâm sự Eva 58 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ vì một câu nói: Biết được sự thật, tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ vì một câu nói: Biết được sự thật, tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe

Để níu kéo chồng, tôi dùng "đòn hiểm" phanh phui bộ mặt thật của nhân tình khiến anh quay xe

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước
Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Vứt bỏ vợ tào khang vì bồ hứa sinh "quý tử", chồng nhục nhã khóc hận khi nghe nhân tình thú nhận 1 câu

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng tát giữa hôn lễ: Người mẹ nghèo kéo tay con rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả quan viên hai họ

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng tát giữa hôn lễ: Người mẹ nghèo kéo tay con rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả quan viên hai họ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, vợ thản nhiên rời đi để lại đúng 1 tờ giấy khiến cả nhà chồng hớt hải chạy theo tìm

Bị chồng đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, vợ thản nhiên rời đi để lại đúng 1 tờ giấy khiến cả nhà chồng hớt hải chạy theo tìm

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sướng rơn vì được mẹ chồng cho phép đón bồ về nhà, chồng "ngã quỵ" trước màn kịch mà mẹ và vợ đã dàn dựng

Sướng rơn vì được mẹ chồng cho phép đón bồ về nhà, chồng "ngã quỵ" trước màn kịch mà mẹ và vợ đã dàn dựng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Bị nhân tình "vắt kiệt" không còn một xu mới nhục nhã mò về, chồng rụng rời khi vợ thản nhiên: "Anh đi lâu quá, tôi tìm bố mới cho con rồi!"

Bị nhân tình "vắt kiệt" không còn một xu mới nhục nhã mò về, chồng rụng rời khi vợ thản nhiên: "Anh đi lâu quá, tôi tìm bố mới cho con rồi!"

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Vợ ôm hận bỏ về ngoại vì chồng có bồ, mẹ chồng nắm chặt tay tuyên bố: 'Con yên tâm, mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải quỳ gối xin lỗi'

Vợ ôm hận bỏ về ngoại vì chồng có bồ, mẹ chồng nắm chặt tay tuyên bố: 'Con yên tâm, mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải quỳ gối xin lỗi'

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Giá vàng hôm nay, ngày 13/5/2026: Đảo chiều giảm mạnh, mua vàng bán ra chênh lệch 3 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 13/5/2026: Đảo chiều giảm mạnh, mua vàng bán ra chênh lệch 3 triệu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Điếng người trước thủ đoạn của nhân tình: Tự hủy hoại bản thân để đưa chính thất vào tù

Điếng người trước thủ đoạn của nhân tình: Tự hủy hoại bản thân để đưa chính thất vào tù

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm nghe la từ phòng chị giúp việc, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi ngã quỵ trước cảnh tượng bên trong

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm nghe la từ phòng chị giúp việc, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi ngã quỵ trước cảnh tượng bên trong

Chỉ vì dùng điện thoại đôi, vợ "chết đứng" khi nhận thay đơn hàng cho chồng rồi nghe shipper tiết lộ bí mật động trời

Chỉ vì dùng điện thoại đôi, vợ "chết đứng" khi nhận thay đơn hàng cho chồng rồi nghe shipper tiết lộ bí mật động trời