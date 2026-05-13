Ăn mít thường xuyên: Là "thuốc bổ" hay "mối nguy" cho sức khỏe? Câu trả lời nằm ở đây!

Dinh dưỡng 13/05/2026 05:00

Là loại trái cây quen thuộc ở vùng nhiệt đới, mít không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, nhưng ăn nhiều có tốt không?

Những năm gần đây, mít ngày càng được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Mít chín vàng có thể ăn tươi trực tiếp, làm mít sấy giòn, mít dẻo hoặc thạch rau câu, sinh tố.

Ăn mít thường xuyên: Là 'thuốc bổ' hay 'mối nguy' cho sức khỏe? Câu trả lời nằm ở đây! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

So với nhiều loại trái cây khác, mít chứa nhiều protein hơn và cung cấp đa dạng vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn với lượng phù hợp, mít có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Những thay đổi của cơ thể khi ăn mít thường xuyên

Tăng cường hệ miễn dịch: Mít là loại trái cây có nguồn vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là loại chất giúp cơ thể chống hiện tượng nhiễm virus và nhiễm khuẩn.

Hỗ trợ ổn định huyết áp: Mít chứa nhiều kali. Khoáng chất này có vai trò hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định khi kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp.

Giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt: Chất sắt trong mít góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu và hỗ trợ lưu thông máu bình thường. Bên cạnh đó, chất đồng có trong mít đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa tuyến giáp.

Ăn mít thường xuyên: Là 'thuốc bổ' hay 'mối nguy' cho sức khỏe? Câu trả lời nằm ở đây! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng thần kinh: Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng những chất dinh dưỡng trong mít có tác động nhất định tới sức khỏe tinh thần, bao gồm căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và mất ngủ. Niacin - một chất dinh dưỡng khác trong mít, cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, chức năng thần kinh và tổng hợp một số hormone.

Chống lão hóa: Vitamin A trong mít giúp tăng cường sức khỏe của mắt và có thể chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Vitamin C góp phần hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ da trước tác động của gốc tự do. Nó cũng đóng vai trò rất lớn trong việc giúp duy trì hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh viêm nhiễm, ung thư, bệnh tim mạch và tổn thương gốc tự do.

Lưu ý tác hại nếu ăn nhiều mít

Mít có nhiều tác dụng nhưng cũng gây hại sức khỏe nếu bạn ăn không đúng cách. Vào những ngày nắng nóng, ăn vài múi mít cũng có thể khiến bạn thấy bức bối và khó chịu. Nguyên nhân do mít có tính nóng nên kích thích tăng sinh nhiệt bên trong cơ thể. Ăn nhiều mít dễ làm da bị nổi mụn, thậm chí bị ngứa và phát ban ở những người có cơ địa mẫn cảm.

Ăn mít thường xuyên: Là 'thuốc bổ' hay 'mối nguy' cho sức khỏe? Câu trả lời nằm ở đây! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mít chín rất thơm nhưng ăn nhiều sẽ để lại mùi hôi trên cơ thể. Mùi mít bài tiết theo tuyến mồ hôi làm gia tăng hôi miệng, hôi nách, hôi chân thậm chí gây mùi khó chịu ở vùng kín. Lượng đường trong mít ở mức trung bình, GI bằng 50 - 60. Nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nhanh đường huyết trong máu, tăng huyết áp. Thói quen ăn nhiều mít cũng dung nạp nhiều calo, đường gây tăng cân.

Ăn nhiều mít dễ gây đầy bụng, khó tiêu vì dung nạp nhiều đường và chất xơ. Kali trong mít có hàm lượng cao, ăn nhiều sẽ ứ đọng gây hại thận. Theo các bác sĩ, mít không tốt cho người có một trong các bệnh nền: Gan nhiễm mỡ, suy thận, tiểu đường, huyết áp cao, suy nhược cơ thể. Người bình thường ăn mít cũng cần chú ý liều lượng để tránh tác hại không mong muốn.

Cách ăn mít tốt cho sức khỏe

Mỗi ngày bạn ăn khoảng 4 - 5 múi mít tươi là đủ. Muốn ăn thêm 2 - 3 múi nữa thì nên chờ sau vài tiếng thay vì ăn liền lúc.

Ăn mít thường xuyên: Là 'thuốc bổ' hay 'mối nguy' cho sức khỏe? Câu trả lời nằm ở đây! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn mít vào ban đêm hoặc trước lúc đi ngủ để tránh bị chướng bụng, tăng đường huyết, tăng cân.

Hạn chế ăn mít đối với người có cơ địa nóng hoặc đang bị mẩn ngứa, phát ban. Sau khi ăn mít nên uống nhiều nước hoặc trà thảo mộc mát gan, ăn thêm trái cây có tính thanh nhiệt.

Chọn mua mít chín có hương thơm tự nhiên. Tránh mua mít đã chín vàng nhưng không thơm hoặc có mùi lạ vì dễ bị tẩm hóa chất.

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