NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

Đời sống 12/05/2026 05:15

Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hải Phòng cũng vừa chính thức thông tin về sáu đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện sáu người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáu người này gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng - Ảnh 1
Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở đảo Cát Bà - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Trong đó, Phong, Nam, An và ca sĩ Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Công an khám xét hai phòng, ở thu giữ: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng...

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Chiều nay, trang Facebook của Miu Lê với 2,5 triệu người theo dõi đã khóa bình luận.

Miu Lê quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay.

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Ngày 11/5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

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