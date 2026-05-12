NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

Đời sống 12/05/2026 05:15

Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hải Phòng cũng vừa chính thức thông tin về sáu đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện sáu người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáu người này gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng - Ảnh 1
Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở đảo Cát Bà - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Trong đó, Phong, Nam, An và ca sĩ Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Công an khám xét hai phòng, ở thu giữ: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng...

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Chiều nay, trang Facebook của Miu Lê với 2,5 triệu người theo dõi đã khóa bình luận.

Miu Lê quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay.

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Ngày 11/5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Miu Lê Ma túy tin moi

TIN MỚI NHẤT

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Sao quốc tế 25 phút trước
Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Sức khỏe 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/5/2026, 3 con giáp thu vàng về két sắt, thu tiền về tay, ung dung hưởng Lộc, may mắn không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/5/2026, 3 con giáp thu vàng về két sắt, thu tiền về tay, ung dung hưởng Lộc, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Vị thuốc quý "ẩn mình" ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là "khắc tinh" của bệnh tim mạch

Vị thuốc quý "ẩn mình" ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là "khắc tinh" của bệnh tim mạch

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp ồ ạt đón nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp ồ ạt đón nhận lộc, vét hết tiền bạc của thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/5/2026), Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/5/2026), Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Phát hiện gần 1 tạ ‘chất cấm’ tại cơ sở sản xuất giò chả

NÓNG: Phát hiện gần 1 tạ ‘chất cấm’ tại cơ sở sản xuất giò chả

Xe tải tránh người qua đường, lao vào nhà dân, tài xế mắc kẹt trong cabin

Xe tải tránh người qua đường, lao vào nhà dân, tài xế mắc kẹt trong cabin

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

Danh tính người đàn ông đánh nam shipper chỉ vì chuyện 'cạo lông chó'

Danh tính người đàn ông đánh nam shipper chỉ vì chuyện 'cạo lông chó'