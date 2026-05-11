Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Hôm nay, ngày 11/5/2026 giá vàng thế giới rớt hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới. Trong nước, nâng mức lỗ của người mua trong một tháng trở lại đây lên hơn 11 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 165,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào 163,7 triệu đồng, bán ra 166,7 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 163,7 triệu đồng, bán ra 166,7 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Kim loại quý đã giảm tổng cộng 3,3% trong một tháng trở lại đây. Những người nắm giữ vàng lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo thị trường thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng sớm 11/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.692 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên trước.

Chỉ trong thời gian ngắn khi mở cửa giao dịch tuần mới, giá vàng tiếp tục giảm mạnh, có lúc rớt xuống chỉ còn 4.677 USD/ounce, mất hơn 43 USD/ounce.

Giá vàng biến động mạnh do ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan đến chiến sự ở Trung Đông khi Iran vừa gửi phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự thông qua nhà hòa giải Pakistan, song Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

Thông tin này đẩy đồng USD mạnh lên, chỉ số DXY lên xấp xỉ 98 điểm, tăng 0,09% so với phiên trước, giá vàng đi xuống.

Trong dự báo mới nhất, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng đang phục hồi mạnh và số liệu dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho thấy họ đã mua rất nhiều vàng khi giá giảm vào tháng trước. Mục tiêu trước mắt của vàng có thể là 4850 USD/ounce.

