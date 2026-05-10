Khởi tố 2 giám đốc trong vụ sản xuất hơn 220.000 gói cà phê hòa tan giả ở Hưng Yên

Theo thông tin báo VTC News, ngày 9/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Detech Konnai có địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra đồng thời ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can, gồm: Vũ Thị Hương (sinh năm 1974, Giám đốc điều hành), Trương Viết Dũng (sinh năm 1975, Giám đốc phụ trách nhà máy); Trần Hữu Thế (sinh năm 1986, Phó Giám đốc nhà máy) và Nguyễn Hữu Khải (sinh năm 2002, Tổ trưởng tổ sản xuất) về cùng tội danh nêu trên.

Công ty Cổ phần Detech Konnai (địa chỉ tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: VTC News. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Công ty CP Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm liên quan mặt hàng cà phê. Để triệt phá cơ sở này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án nhằm làm rõ những hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm cà phê hòa tan giả mạo thương hiệu "Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee".

Theo thông tin báo Lao Động, qua khám xét tại nhà máy của công ty, cơ quan điều tra đã thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, bên trong chứa 198.698 gói cà phê hòa tan; cùng 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa đóng hộp, đều mang các thương hiệu “Cafe Muối Rock”, “Cafe socola và bạc hà Crush”, “Cafe dừa Chill”, “Cafe sữa Boost”, “Cafe nhân sâm LIFE” cùng nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình sản xuất. Khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là cà phê tại Hưng Yên. Ảnh: Báo Lao Động. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ quá trình sản xuất. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các tổ chức và người dân cần thực hiện giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trường hợp phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, người tiêu dùng cần thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để xử lý. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng để xử lý.

