Cứ tưởng dùng quạt là tiết kiệm: 3 sai lầm tai hại khiến hóa đơn tiền điện 'nhảy số' ngang dùng điều hòa

Mẹo vặt trong bếp 10/05/2026 11:30

Giữa cái nóng hầm hập của mùa hè, chiếc quạt gần như phải hoạt động hết công suất 24/7. Thế nhưng, nếu bạn vẫn giữ thói quen dùng quạt 'vô tội vạ' mà không biết những mẹo sử dụng khoa học, hóa đơn tiền điện cuối tháng có thể sẽ khiến bạn 'đứng tim' chẳng kém gì dùng điều hòa.

Quạt điện là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong gia đình, nhất là vào những ngày nắng nóng. Vì nhiều người sợ dùng điều hòa tốn điện nên thường chỉ dùng quạt. Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc phải sai lầm khi sử dụng quạt dẫn đến việc tiêu hao điện nặng quá mức và những hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Bật quạt số to

Mỗi chiếc quạt điện thường có 3-5 mức điều chỉnh để phù hợp với môi trường. Nhưng nhiều người thường có thói quen bật quạt số to nhất ngay cả khi trời không quá nóng vì cho rằng bật quạt số càng to thì số lượng cuộn dây điện ít hơn (điện trở nhỏ hơn), nên điện năng tiêu thụ nhỏ hơn. Ngược lại khi bật số nhỏ, tốc độ quạt chậm hơn do dòng điện chạy qua nhiều cuộn dây hơn (điện trở lớn hơn), điện năng tiêu thụ nhiều hơn. Tuy nhiên trên thực tế, nếu bạn chọn tốc độ mạnh nhất có nghĩa là quạt hoạt động với công suất ở mức tối đa, đồng nghĩa với tiêu thụ điện tăng cao hơn.

Do đó, để tiết kiệm tối đa năng lượng điện, bạn chỉ nên bật quạt quay ở tốc độ vừa đủ làm mát cho nhu cầu cần thiết. Những nơi có không gian hẹp nên sử dụng loại quạt có công suất nhỏ, vừa tiết kiệm không gian lại vừa tiết kiệm điện.

Dùng nhiều chức năng của quạt

Quạt điện hiện đại có nhiều chức năng như đèn sáng, phun sương... Việc bật tất cả chức năng cũng lúc khiến quá tải. Hơn nữa dùng nhiều chức năng thì rõ ràng cần nhiều điện năng hơn. Thế nên hãy tắt chức năng không cần, tránh tình trạng "ném tiền qua cửa sổ" mà chẳng hay biết.

Do đó, ngay cả khi quạt có nhiều tiện ích, bạn cũng chỉ nên sử dụng chức năng cần thiết nhất để hạn chế mức hao phí điện năng, tránh tình trạng "ném tiền qua cửa sổ" mà chẳng hay biết.

Tắt quạt không đúng cách

Tắt quạt khi không cần dùng tới vừa là thói quen tiết kiệm điện, lại vừa đảm bảo an toàn khỏi nguy cơ chập cháy, hư hại quạt. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ tắt quạt mà không rút dây điện khỏi phích cắm. Điều này cũng gây ra sự hao hụt điện mà nhiều người hay bỏ qua.

Theo đó, ngay cả khi quạt không hoạt động nhưng dây cắm vẫn sẽ tiếp điện chờ cho quạt nếu không tháo khỏi phích cắm. Do đó, nếu bạn cũng có thói quen này thì nên thay đổi ngay bằng cách rút điện cho quạt khi không sử dụng. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm điện năng mà còn đảm bảo an toàn cho cả gia đình và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

3 cách tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả chúng ta không nên bỏ qua

Vệ sinh quạt thường xuyên: Những lớp bụi bám ở động cơ và cánh, khung sẽ làm quạt giảm hiệu quả làm mát, gây bụi bẩn vi khuẩn hại sức khỏe. Do đó hãy vệ sinh thường xuyên cho chúng sạch sẽ.

Bảo dưỡng và thay quạt nếu quá cũ: Tụ điện nếu để lâu sẽ không mát dù quạt quay tốt. Do đó bạn nên bảo dưỡng định kỳ và sửa khi thấy quạt không mát như trước. Động cơ tốt thì quạt tốn ít điện mà hiệu quả cao.

Hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng: Nếu ngôi nhà bạn có cửa sổ lớn hoặc có những vị trí có nhiều nắng chiếu vào thì nên kéo rèm che cửa lại. Nguyên nhân là vì ánh nắng mặt trời sẽ khiến nhiệt độ phòng tăng lên, gây ảnh hưởng đến việc làm mát của quạt.

Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo "cứu bồ" này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc

Bạn đang nóng phát hỏa mà chiếc remote điều hòa lại bỗng dưng 'mất tích' hoặc hết pin đột ngột? Đừng quá lo lắng và cũng đừng vội chịu nóng! Thực tế, có những cách cực kỳ thông minh giúp bạn khởi động máy lạnh ngay lập tức mà không cần chạm đến điều khiển.

Cứ tưởng dùng quạt là tiết kiệm: 3 sai lầm tai hại khiến hóa đơn tiền điện "nhảy số" ngang dùng điều hòa

