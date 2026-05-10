Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo 'cứu bồ' này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc

Mẹo vặt trong bếp 10/05/2026 05:00

Bạn đang nóng phát hỏa mà chiếc remote điều hòa lại bỗng dưng 'mất tích' hoặc hết pin đột ngột? Đừng quá lo lắng và cũng đừng vội chịu nóng! Thực tế, có những cách cực kỳ thông minh giúp bạn khởi động máy lạnh ngay lập tức mà không cần chạm đến điều khiển.

Thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng bạn lại không tìm thấy chiếc điều khiển để bật điều hòa điều hòa. Điều này thật tồi tệ và khiến nhiều người không khỏi “phát điên”. Nếu không may chiếc điều khiển đang thất lạc, bạn sẽ làm cách nào đây? Đừng quá lo lắng, hãy bật máy nó bằng những cách đơn giản dưới đây.

4 mẹo hay giúp mở điều hòa không cần dùng điều khiển 

Sử dụng cầu dao hoặc công tắc riêng cho điều hòa

Cách đơn giản nhất là bạn bật, tắt điều hoà bằng công tắc riêng dành cho thiết bị này. Cách này khá tiện lợi, sẽ không sợ điều khiển bị thất lạc lung tung và bạn cũng có thể an tâm là khi tắt điều hoà bằng cầu dao thì các thông tin cài đặt về nhiệt độ vẫn được lưu lại, lúc bật lại sẽ không hề bị thay đổi về nhiệt độ hay chế độ sử dụng.

Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo 'cứu bồ' này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Không những thế, cách tắt, bật này khá phù hợp với những người lớn tuổi, khi muốn sử dụng điều hoà, bạn chỉ cần bật cầu dao lên, không hề phức tạp như dùng điều khiến thông thường.

Bật tắt bằng điện thoại

Nếu không có điều khiển, bạn có thể sử dụng smartphone của mình để mở điều hòa từ bất kỳ vị trí nào trong phòng. Tuy nhiên, điều quan trọng là chiếc điện thoại thông minh của bạn có cảm biến hồng ngoại IR (là một thiết bị phát sóng hồng ngoại, sử dụng trong các mục đích điều khiển từ xa (tầm 10m)).

Khi đó, bạn có thể cài ứng dụng điều khiển từ xa tương thích riêng cho từng dòng như IR Remote cho tất cả dòng điện thoại Android và iOS, ASmart Remote IR chỉ tương thích với những chiếc điện thoại Samsung hay HTC, App Tado° Cooling cho iPhone. Sau khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, bạn có thể lựa chọn để điều khiển TV hoặc điều hòa…

Như vậy với cách trên bạn cũng đã có cho mình một chiếc điều khiển cầm tay bằng chiếc smartphone của mình rồi. Chiếc điều khiến này gần như có hết các chức năng như chiếc điều khiển gốc. Bên cạnh đó nó sẽ vô cùng có lợi khi bạn muốn điều chỉnh nhiệt độ trong đêm tối mà không cần dùng đến đèn pin hay bật điện.

Bật/tắt bằng nút nguồn trên dàn lạnh

Nếu bạn đã bật cầu dao nhưng máy lạnh vẫn không thể khởi động thì có thể sử dụng nút ON/ OFF trên dàn lạnh. Tùy vào thiết kế của các hãng mà nút nguồn sẽ ở những nơi khác nhau:

Đối với những dòng Daikin, Mitsubishi, Gree,…: Thông thường, nút nguồn được đặt ở bên trái của cánh quạt gió trên dàn lạnh, nằm cạnh đèn Timer và đèn báo điều hòa hoạt động.

Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo 'cứu bồ' này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những dòng Panasonic, LG, Hitachi,...: Hãy quan sát kỹ bởi vì chúng được hãng khéo léo dấu dưới tấm lọc của dàn lạnh. Bạn chỉ cần nhấc tấm lọc bụi này ra là có thể tìm thấy nút nguồn. 

Dùng cục điều khiển của nhà trung tâm smarthome

Nếu nhà bạn được thiết kế hệ thống nhà thông minh smarthome thì hoàn toàn có thể sử dụng cách điều khiển này. Bên trong cục điều khiển trung tâm có được trang bị các cảm biến hồng ngoài IR và các bộ thu phát sóng RF.

Do đó, bạn có thể áp dụng cách bật điều hòa mà không hề cần dùng điều khiển của thiết bị, chỉ cần sử dụng bộ điều khiển trung tâm và kết nối với app trên điện thoại. Lúc này, điện thoại của bạn cũng không cần phải trang bị cảm biến hồng ngoại IR mà hoàn toàn có thể bật tắt được điều hòa.

Bỏ túi 6 bí kíp dùng điều hòa giúp hóa đơn tiền điện giảm một nửa mà vẫn bảo vệ sức khỏe cả nhà

Bỏ túi 6 bí kíp dùng điều hòa giúp hóa đơn tiền điện giảm một nửa mà vẫn bảo vệ sức khỏe cả nhà

Hãy áp dụng ngay 6 bí kíp dưới đây để giúp tiết kiệm điện hiệu quả còn tốt cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   máy điều hòa mẹo hay cách bật điều hòa

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/5/2026, 3 con giáp bứt phá giàu lên rực rỡ, mua nhà sắm xe dễ dàng, tiền bạc cứ thế đổ ầm ầm về túi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/5/2026, 3 con giáp bứt phá giàu lên rực rỡ, mua nhà sắm xe dễ dàng, tiền bạc cứ thế đổ ầm ầm về túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ngỡ là rau củ bình thường, ai dè là "siêu thực phẩm" bổ não, khỏe tim nằm ngay sạp chợ gần nhà

Ngỡ là rau củ bình thường, ai dè là "siêu thực phẩm" bổ não, khỏe tim nằm ngay sạp chợ gần nhà

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo "cứu bồ" này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc

Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo "cứu bồ" này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/5/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (10/5/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sau 3 năm ly hôn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng này, cô ấy vừa thủ thỉ một câu đã khiến tôi "chết đứng" vì bàng hoàng

Sau 3 năm ly hôn bỗng thấy vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng này, cô ấy vừa thủ thỉ một câu đã khiến tôi "chết đứng" vì bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Chỉ vì dùng điện thoại đôi, vợ "chết đứng" khi nhận thay đơn hàng cho chồng rồi nghe shipper tiết lộ bí mật động trời

Chỉ vì dùng điện thoại đôi, vợ "chết đứng" khi nhận thay đơn hàng cho chồng rồi nghe shipper tiết lộ bí mật động trời

Ngoại tình 10 giờ 39 phút trước
Đêm cuối nằm cạnh nhau, chồng nghẹn ngào nhìn vợ thều thào lời trăng trối: "Ôm em đi, từ mai mình mất nhau thật rồi"

Đêm cuối nằm cạnh nhau, chồng nghẹn ngào nhìn vợ thều thào lời trăng trối: "Ôm em đi, từ mai mình mất nhau thật rồi"

Tâm sự 10 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/5/2026, 3 con giáp này hốt vàng liên tục, gánh Lộc về nhà, may mắn vây quanh, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/5/2026, 3 con giáp này hốt vàng liên tục, gánh Lộc về nhà, may mắn vây quanh, tiền tài bùng nổ, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ túi 6 bí kíp dùng điều hòa giúp hóa đơn tiền điện giảm một nửa mà vẫn bảo vệ sức khỏe cả nhà

Bỏ túi 6 bí kíp dùng điều hòa giúp hóa đơn tiền điện giảm một nửa mà vẫn bảo vệ sức khỏe cả nhà

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân: Mẹo lạ "đánh bay" vấn đề khó nói khiến cả nam và nữ khổ sở

Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân: Mẹo lạ "đánh bay" vấn đề khó nói khiến cả nam và nữ khổ sở

Bật điều hòa cả đêm chỉ tốn 4.000 đồng: Bí mật nằm ở nút bấm "thần thánh" mà ít ai để ý

Bật điều hòa cả đêm chỉ tốn 4.000 đồng: Bí mật nằm ở nút bấm "thần thánh" mà ít ai để ý

Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốn điện hơn, bạn đã biết chưa?

Bật điều hòa để gió mạnh hay gió nhẹ thì tốn điện hơn, bạn đã biết chưa?

Không chiên xào vẫn hại phổi, bác sĩ tiết lộ “thủ phạm vô hình” trong gian bếp

Không chiên xào vẫn hại phổi, bác sĩ tiết lộ “thủ phạm vô hình” trong gian bếp

Cách vệ sinh, lau dọn nhà cửa sạch sẽ không cần đến hóa chất

Cách vệ sinh, lau dọn nhà cửa sạch sẽ không cần đến hóa chất