Mất điều khiển điều hòa giữa đêm? Đừng lo, 4 mẹo 'cứu bồ' này sẽ giúp bạn bật máy trong 1 nốt nhạc

Thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng bạn lại không tìm thấy chiếc điều khiển để bật điều hòa điều hòa. Điều này thật tồi tệ và khiến nhiều người không khỏi “phát điên”. Nếu không may chiếc điều khiển đang thất lạc, bạn sẽ làm cách nào đây? Đừng quá lo lắng, hãy bật máy nó bằng những cách đơn giản dưới đây.

Cách đơn giản nhất là bạn bật, tắt điều hoà bằng công tắc riêng dành cho thiết bị này. Cách này khá tiện lợi, sẽ không sợ điều khiển bị thất lạc lung tung và bạn cũng có thể an tâm là khi tắt điều hoà bằng cầu dao thì các thông tin cài đặt về nhiệt độ vẫn được lưu lại, lúc bật lại sẽ không hề bị thay đổi về nhiệt độ hay chế độ sử dụng.

Không những thế, cách tắt, bật này khá phù hợp với những người lớn tuổi, khi muốn sử dụng điều hoà, bạn chỉ cần bật cầu dao lên, không hề phức tạp như dùng điều khiến thông thường.

Bật tắt bằng điện thoại

Nếu không có điều khiển, bạn có thể sử dụng smartphone của mình để mở điều hòa từ bất kỳ vị trí nào trong phòng. Tuy nhiên, điều quan trọng là chiếc điện thoại thông minh của bạn có cảm biến hồng ngoại IR (là một thiết bị phát sóng hồng ngoại, sử dụng trong các mục đích điều khiển từ xa (tầm 10m)).

Khi đó, bạn có thể cài ứng dụng điều khiển từ xa tương thích riêng cho từng dòng như IR Remote cho tất cả dòng điện thoại Android và iOS, ASmart Remote IR chỉ tương thích với những chiếc điện thoại Samsung hay HTC, App Tado° Cooling cho iPhone. Sau khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, bạn có thể lựa chọn để điều khiển TV hoặc điều hòa…

Như vậy với cách trên bạn cũng đã có cho mình một chiếc điều khiển cầm tay bằng chiếc smartphone của mình rồi. Chiếc điều khiến này gần như có hết các chức năng như chiếc điều khiển gốc. Bên cạnh đó nó sẽ vô cùng có lợi khi bạn muốn điều chỉnh nhiệt độ trong đêm tối mà không cần dùng đến đèn pin hay bật điện.

Bật/tắt bằng nút nguồn trên dàn lạnh

Nếu bạn đã bật cầu dao nhưng máy lạnh vẫn không thể khởi động thì có thể sử dụng nút ON/ OFF trên dàn lạnh. Tùy vào thiết kế của các hãng mà nút nguồn sẽ ở những nơi khác nhau:

Đối với những dòng Daikin, Mitsubishi, Gree,…: Thông thường, nút nguồn được đặt ở bên trái của cánh quạt gió trên dàn lạnh, nằm cạnh đèn Timer và đèn báo điều hòa hoạt động.

Đối với những dòng Panasonic, LG, Hitachi,...: Hãy quan sát kỹ bởi vì chúng được hãng khéo léo dấu dưới tấm lọc của dàn lạnh. Bạn chỉ cần nhấc tấm lọc bụi này ra là có thể tìm thấy nút nguồn.

Dùng cục điều khiển của nhà trung tâm smarthome

Nếu nhà bạn được thiết kế hệ thống nhà thông minh smarthome thì hoàn toàn có thể sử dụng cách điều khiển này. Bên trong cục điều khiển trung tâm có được trang bị các cảm biến hồng ngoài IR và các bộ thu phát sóng RF.

Do đó, bạn có thể áp dụng cách bật điều hòa mà không hề cần dùng điều khiển của thiết bị, chỉ cần sử dụng bộ điều khiển trung tâm và kết nối với app trên điện thoại. Lúc này, điện thoại của bạn cũng không cần phải trang bị cảm biến hồng ngoại IR mà hoàn toàn có thể bật tắt được điều hòa.