Thông tin MỚI vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành

Đời sống 09/05/2026 11:26

Ngày 8/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết, địa phương vừa có buổi làm việc với VKSND khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây về việc cấp giấy khai sinh cho cháu N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man.

VKSND Khu vực 14 - TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp và UBND phường Trung Mỹ Tây (nơi bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, mẹ bé K. đăng ký thường trú) tiến hành rà soát các thủ tục cần thiết để về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em trên địa bàn. Điều này nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đảm bảo quyền khai sinh, quyền có nhân thân, quyền dân sự và các quyền lợi khác của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nhân, qua xác minh, bà Trúc có địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại ở khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Cháu K. là con của bà Trúc. Qua rà soát UBND phường Trung Mỹ Tây kiểm tra việc cháu K. chưa được đăng ký khai sinh. Do đó, các bên liên quan đã thống nhất UBND phường Trung Mỹ Tây hỗ trợ bé K. được cấp giấy khai sinh trước ngày 11/5/2026.

Bé K. đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Như báo Tiền Phong đã thông tin, đối tượng và Danh Chơn (SN 1996) đang sống chung như vợ chồng cới Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) cùng với bé K. tại xã Hòa Hiệp. Do bé K quấy khóc, Danh Chơn và Trúc đã dùng cây tre đánh vào chân, vùng lưng và đầu của bé. Sự việc bị phát hiện khi có người dân trình báo đến cơ quan chức năng và nhanh chóng đưa bé K. đến bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu...

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn; củng cố chứng cứ, trưng cầu giám định thương tích của bé K để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về vụ việc, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM đã nhanh chóng phân công lãnh đạo, kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, xử lý hình sự đối với hai bị can.

