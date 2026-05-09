Từ nay đến giữa tháng 5 dương lịch, 3 con giáp phất lên giàu khủng, mua nhà sắm xe, số mệnh vàng 10, Phú Quý đến cuối đời

Từ nay đến giữa tháng 5 dương lịch, người tuổi Mão đang có được nhiều may mắn trong cả chuyện tình cảm và công việc. Tam Hội cục sẽ dẫn lối chỉ đường cho con giáp này tìm được người mình thực lòng thương yêu.

Chính Quan đảm bảo về khả năng thăng tiến sắp tới của con giáp này. Những chú Mèo đủ tự tin về năng lực của mình và nỗ lực kể cả trong ngày cuối tuần. Bạn dám tiến hành những kế hoạch có vẻ mạo hiểm nhưng thực sự thì bạn đã lên sẵn đường đi nước bước.

Các cặp đôi cũng sẽ cảm thấy cần phải sống bên cạnh nhau thay vì cứ yêu đương mãi. Bạn mong muốn thật nhiều hạnh phúc sẽ đến trong căn nhà nhỏ - tổ ấm của riêng 2 người trong tương lai không xa.

Con giáp tuổi Thìn

Từ nay đến giữa tháng 5 dương lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn khá suôn sẻ và tốt đẹp. Con giáp này được cấp trên công nhận những thành tích và công sức bỏ ra trong thời gian qua, rất có thể sắp tới bản mệnh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuy nhiên con giáp này nên học cách xử lý vấn đề linh hoạt hơn trong các tình huống vì thực tế sẽ chẳng có việc gì hoàn toàn tuân theo kế hoạch mà bản mệnh đã định. Phản ứng càng nhanh, thích nghi càng sớm thì sẽ càng có lợi cho con giáp này.

Ngày Thổ khí vượng, bản mệnh cần có một chế độ ăn uống khoa học bên cạnh việc luyện tập, vận động thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể, đảm bảo cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất có thể.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến giữa tháng 5 dương lịch, Tam Hợp đứng bóng vượng khí với người tuổi Thân khi rất nhiều tin vui sẽ đến với bạn ở hầu hết các phương diện, từ công việc, tài chính đến tình cảm lứa đôi. Thời điểm này nếu có đề xuất gì cho công việc hiện tại, bạn có mạnh dạn đề xuất, khả năng được chấp thuận khá cao.

Con giáp này đang có nguồn cảm hứng tràn đầy sáng tạo. Điều này rất có lợi cho việc tìm kiếm bước đột phá cho công việc mà bạn đang đảm nhiệm. Vì thế hãy tận dụng cảm hứng đó vào một việc gì đó cần những ý tưởng đột phá hoặc dùng nó để cải thiện một dự án cũ nào đó đang đi vào bế tắc.

Công việc suôn sẻ kéo theo tiền bạc rủng rỉnh, bạn đang có nguồn thu nhập khá tốt và đều đặn. Chuyện tình êm đềm cũng giúp bản mệnh thêm hăng hái phấn đấu, theo đuổi mục tiêu của mình mà không bị bất cứ điều gì níu chân.

