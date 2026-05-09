Giá vàng hôm nay, ngày 9/5/2026: Đã chững lại 2 ngày nhưng vẫn đắt hơn thế giới gần 18 triệu đồng

Đời sống 09/05/2026 10:03

Hôm nay, ngày 9/5/2026, g á vàng miếng SJC duy trì quanh 167,5 triệu đồng/lượng khi giá thế giới trụ vững trên vùng 4.700 USD/ounce.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 9/5, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tiếp tục duy trì ổn định giá vàng miếng SJC quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được giao dịch lần lượt 164 triệu đồng/lượng mua vào, 167 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Một số doanh nghiệp khác PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức cao hơn, có nơi bán ra bằng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước chững lại 2 ngày qua và đang ở mốc cao nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/5/2026: Đã chững lại 2 ngày nhưng vẫn đắt hơn thế giới gần 18 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước chững lại 2 ngày qua và đang ở mốc cao nhất trong khoảng 1 tuần qua. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới đạt 4.713,7 USD/ounce, tăng gần 4 USD so với hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 4 liên tiếp của kim loại quý. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 149,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, liên tiếp nhiều ngày giá vàng trong nước không thay đổi nhưng hiện vẫn cao hơn thế giới 17,7 triệu đồng/lượng.

Các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng chiến sự tại Trung Đông sẽ sớm chấm dứt và điều đó tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Iran cho biết vẫn đang xem xét đề xuất mới nhất của Mỹ, trong khi Mỹ nhấn mạnh đang chờ phản hồi của Tehran với hy vọng có thể tiến tới đàm phán nghiêm túc. Một số nhà phân tích quốc tế vẫn giữ lạc quan về đà đi lên của kim loại quý.

Tuy nhiên gần đây, nhiều ngân hàng trung ương đã mạnh tay bán vàng. Theo The Economic Times, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán ròng 21,8 tấn vàng trong quý 1/2026. Riêng tháng 1, họ bán 300.000 ounce (khoảng 9,3 tấn) ngay khi giá vàng vượt 5.500 USD/ounce, thu về ước tính 1,4-1,68 tỉ USD. Tính đến ngày 1.4, dự trữ vàng của Nga còn 2.304,76 tấn. Lý do được xác định là để bù đắp thâm hụt ngân sách khi con số này đã lên tới 61,2 tỉ USD vào cuối tháng 3. Trong khi đó, Quỹ Dầu khí Nhà nước Azerbaijan (SOFAZ), một trong những tổ chức nắm giữ vàng lớn nhất thế giới, đã bán khoảng 22 tấn vàng trong quý 1/2026, tương đương hơn 3 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên SOFAZ bán vàng kể từ khi bắt đầu mua vào năm 2012. Tương tự, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 3 đã giảm dự trữ vàng khoảng 127 tấn, từ trên 800 tấn xuống còn khoảng 693 tấn. Riêng trong tuần cuối tháng 3, một tuần đã giảm 50 tấn, mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ năm 2018...

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