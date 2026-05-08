Nóng: Phát hiện 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ ở TP.HCM

Đời sống 08/05/2026 13:31

Công an phường Long Nguyên, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) kiểm tra và phát hiện bà H. điều khiển xe bán tải biển số TP.HCM vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 8-5, UBND phường Long Nguyên, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà PTH (53 tuổi, ngụ xã Bàu Bàng) về hành vi vận chuyển động vật là heo chết, sản phẩm không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 7-5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Nguyên phối hợp Công an phường Long Nguyên cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) kiểm tra xe bán tải mang biển số TP.HCM do bà H điều khiển.

Nóng: Phát hiện 1 tấn heo chết, bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ ở TP.HCM - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1 tấn heo chết trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo thông tin báo Người Lao Động, làm việc với cơ quan chức năng, bà H. khai nhận đã thu mua số heo chết trên từ các hộ dân tại phường Long Nguyên để mang đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu bà H. chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số heo chết theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thú y, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo chết để xử lý theo quy định.

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