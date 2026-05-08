Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Sao quốc tế 08/05/2026 06:30

Những ngày qua Bạch Lộc trở thành tâm điểm chỉ trích của hàng triệu khán giả Trung Quốc. Các từ khóa liên quan tới vụ bê bối về thái độ và phát ngôn bị chê EQ thấp, kém duyên của Bạch Lộc thu về hơn 200 triệu lượt đọc khiến danh tiếng nữ diễn viên bị ảnh hưởng.

Sự việc bắt đầu khi tập 1 của mùa mới show giải trí Keep Running lên sóng. Đây là chương trình truyền hình "quốc dân" đã có tuổi đời hơn 10 năm tại Trung Quốc. Trong đó, Bạch Lộc đảm nhận vai trò thành viên nữ chủ chốt. Tuy nhiên, trong phát ngôn, Bạch Lộc thể hiện thái độ hời hợt khi tham gia các trò chơi. Cô lựa chọn những nhiệm vụ nhẹ nhàng không tốn nhiều công sức.

Còn các thành viên nhóm TNT phải thực hiện nhiệm vụ bơi và chèo thuyền với cường độ cao, họ gần như kiệt sức khi trở về bờ. Vì vậy khi họ than mệt mỏi, Bạch Lộc hỏi lại: "Có mệt đến thế sao?".

 

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần - Ảnh 1

Khán giả Trung Quốc cho rằng thái độ của Bạch Lộc thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Chương trình Keep Running được khán giả yêu thích vì các thành viên đều nhiệt tình tham gia thử thách, nhưng Bạch Lộc lại coi nhẹ công sức của người khác.

Bạch Lộc còn bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh. Cô gọi thẳng tên các thành viên lớn tuổi là Sa Dật, Lý Thần, Trịnh Khải... Bạch Lộc chê cười việc Lý Thần và Trịnh Khải luôn dốc sức cạnh tranh trong các trò chơi. Hay khi Lý Thần muốn xung phong làm người thử thách, Bạch Lộc cũng không cho nam nghệ sĩ tham gia, chỉ đạo Lý Quân Nhuệ thay thế. Trong một trò chơi khác, khi Sa Dật xé bảng tên của Bạch Lộc, anh phải xin lỗi cô nhiều lần dù làm đúng quy tắc trò chơi.

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần - Ảnh 2

Chính vì vậy, Bạch Lộc bị chỉ trích coi thường đàn anh, cho rằng bản thân là ngôi sao lớn, có nhiều người hâm mộ nên chảnh chọe bắt người khác phải chiều theo ý kiến của mình. Hiện tại, Bạch Lộc bị người hâm mộ các diễn viên như Sa Dật, Lý Thần, Trịnh Khải, Angelababy, Phạm Thừa Thừa, Trần Đô Linh... đồng loạt chỉ trích.

Đây không phải lần đầu Bạch Lộc bị tẩy chay vì phát ngôn. Khi tham gia phỏng vấn quảng bá bộ phim Chiêu Diêu , Bạch Lộc sử dụng từ "tiểu mẫu cẩu" (chó cái) để miêu tả về nhân vật mà cô thể hiện. Tuy nhiên, từ này bị coi là từ chửi tục, xúc phạm nặng nề tới nữ giới.

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