Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Sao quốc tế 15/03/2026 12:30

Theo thông tin được công bố mới đây, “Kháp phùng vũ liên thiên” được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên.

Theo thông tin được công bố, “Kháp phùng vũ liên thiên” được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên. Phim xoay quanh nhân vật Tô Tấn - một cô gái cải trang thành nam giới để bước vào chốn quan trường nhằm điều tra vụ án oan của gia tộc. Từ vị trí quan nhỏ trong triều đình, Tô Tấn từng bước khẳng định năng lực, đối mặt với nhiều âm mưu và cuộc đấu trí phức tạp trong chốn quyền lực.

Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận vai nữ chính Tô Tấn - nhân vật được xây dựng với hình tượng thông minh, kiên cường và có bản lĩnh trong các cuộc đấu trí nơi triều đình. Đây tiếp tục là dạng vai quen thuộc với nữ diễn viên sau một số dự án cổ trang trước đó như “Ninh an như mộng” hay “Kỳ án đường cung”. Nhờ kinh nghiệm trong các vai diễn có chiều sâu tâm lý, Bạch Lộc được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh nữ chính mạnh mẽ, độc lập.

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'? - Ảnh 1

Trong khi đó, Đinh Vũ Hề vào vai Liễu Triều Minh - một vị quan quyền lực trong triều, nổi tiếng với sự quyết đoán và tính cách khó đoán. Nhân vật này vừa là đối tác vừa là người đồng hành quan trọng trong hành trình điều tra của nữ chính. Với phong cách diễn xuất linh hoạt, Đinh Vũ Hề được nhiều khán giả nhận xét phù hợp với hình tượng nhân vật vừa chính trực vừa có phần bí ẩn.

Theo ê-kíp sản xuất, phim “Kháp phùng vũ liên thiên” sẽ tập trung vào yếu tố quyền mưu, điều tra và đấu trí trong triều đình. Tác phẩm được giới thiệu sẽ giảm bớt yếu tố tình cảm lãng mạn thường thấy trong dòng phim cổ trang, thay vào đó khai thác sâu các mối quan hệ quyền lực và những âm mưu chính trị phức tạp.

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'? - Ảnh 2

Phía sau dự án là đội ngũ sản xuất có kinh nghiệm trong dòng phim cổ trang. Kịch bản do biên kịch từng tham gia dự án “Thương lan quyết” thực hiện, trong khi đạo diễn là Lý Mộc Qua - người từng gây chú ý với bộ phim “Tư đằng”.

Theo kế hoạch ban đầu, phim đang trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến khởi quay trong năm 2026. Thông tin về lịch phát sóng và nền tảng trình chiếu hiện chưa được công bố.

Sự kết hợp giữa Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề được nhiều khán giả đánh giá là mới mẻ, khi cả hai đều sở hữu lượng người hâm mộ lớn và có kinh nghiệm trong dòng phim cổ trang. Với bối cảnh quyền mưu cùng câu chuyện nữ chính cải trang bước vào chốn quan trường, “Kháp phùng vũ liên thiên” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới

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