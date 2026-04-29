Đừng khinh rẻ hạt tí hon: Lượng Omega-3 gấp nhiều lần cá hồi, là 'cứu tinh' cho xương khớp và trái tim

Dinh dưỡng 29/04/2026 05:00

Hạt chia với thành phần dinh dưỡng dồi dào và cách sử dụng đơn giản, là thực phẩm được nhiều gia đình lựa chọn. Vậy tác dụng của hạt chia là gì?

Hạt chia là hạt thu được từ cây Salvia hispanica - cùng họ với húng quế. Hạt chia có màu xám, đen, trắng hoặc nâu, kích thước khoảng 1mm. Bề mặt hạt chia sáng bóng, mịn, hơi dẹt, hình dạng hơi giống hạt mè. Khi ngâm nước, hạt chia sẽ nở mềm và có màng nhầy bọc xung quanh.

Trung bình trong 28g hạt chia có khoảng: 137 calo, 12g Carbohydrate, 4g Protein, 9g chất béo (chủ yếu là omega-3), 11g chất xơ, 30% RDI Mangan, 30% RDI Magie, 18% RDI Canxi, 27% RDI Photpho,... Hạt chia cũng rất giàu kali, kẽm, vitamin nhóm B.

5 tác dụng của hạt chia đối với sức khỏe

Ngừa táo bón

Lượng chất xơ dồi dào trong hạt có vai trò quan trọng đối với khả năng kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và giảm táo bón. Thường xuyên sử dụng hạt chia sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và duy trì cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

Tốt cho tim mạch

Hàm lượng omega-3 trong hạt chia tương đối cao. Thành phần dưỡng chất này có vai trò giảm cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Kiểm soát đường huyết

Hạt chia thể làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu để ổn định đường huyết sau ăn. Điều này rất hữu ích cho người tiền tiểu đường hoặc đang bị tiểu đường type 2. Bên cạnh đó, lượng protein và chất béo lành mạnh trong hạt chia cũng giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, nhờ đó tránh làm tăng đường huyết đột ngột.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Hàm lượng canxi, magie, phốt pho và mangan trong hạt chia tương đối dồi dào. Đây đều là những khoáng chất quan trọng hỗ trợ quá trình phát triển xương ở trẻ và duy trì độ chắc khỏe ở người lớn tuổi.

Làm đẹp da

Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và omega-3 trong hạt chia có vai trò giữ ẩm, tăng độ đàn hồi và hạn chế hình thành nếp nhăn da. Sử dụng hạt chia đều đặn vì thế sẽ cải thiện vẻ đẹp mịn màng và trắng sáng của làn da.

Bổ sung năng lượng

Nhờ chứa protein, omega-3 và chất chống oxy hóa nên hạt chia là lựa chọn lý tưởng đối với người thường xuyên tập luyện thể thao cường độ cao. Loại hạt này là nguồn bổ sung năng lượng giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe hệ cơ và giảm cảm giác mệt mỏi sau khi vận động.

Cách sử dụng hạt chia đúng cách

Để tận dụng tối đa lợi ích của hạt chia, việc sử dụng đúng cách là rất quan trọng. Dưới đây là một số gợi ý về cách sử dụng hạt chia như sau:

Ngâm hạt chia trước khi sử dụng: Hạt chia nên được ngâm trong nước, sữa hoặc nước ép từ 10 - 15 phút để tạo lớp gel, giúp dễ tiêu hóa hơn. Tỷ lệ phổ biến là 1 phần hạt chia với 10 phần chất lỏng.

Kết hợp trong món ăn: Hạt chia có thể được thêm vào sinh tố, sữa chua, cháo yến mạch, salad hoặc làm bánh. Hạt chia không có mùi vị mạnh, nên dễ dàng kết hợp với nhiều món.

Sử dụng làm chất làm đặc: Lớp gel của hạt chia có thể thay thế trứng trong các công thức bánh dành cho người ăn chay.

Uống cùng nước: Trộn 1 - 2 muỗng canh hạt chia với nước chanh hoặc nước lọc để bổ sung chất xơ và năng lượng.

