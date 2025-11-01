Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 01/11/2025 11:51

Hạt chia là loại hạt tốt nhất mà bạn có thể bổ sung cho cơ thể. Chúng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tuyệt vời, rất tốt cho cơ thể và bộ não. Dưới đây là 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe.

Hạt chia từ lâu được công nhận là "siêu thực phẩm" tự nhiên, với nguồn dưỡng chất phong phú có lợi cho nhiều cơ quan trong cơ thể. Việc bổ sung loại hạt nhỏ bé này vào chế đăn uống thường xuyên có thể tạo ra những thay đổi sức khỏe tích cực. 

Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt dinh dưỡng, hạt chia là kho chứa dồi dào các thành phần thiết yếu bao gồm axit béo omega-3, chất xơ, protein, canxi, magie và các chất chống oxy hóa. Khi được ngâm đúng cách trước khi ăn, hạt chia không chỉ tối ưu hóa việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường chức năng tim mà còn giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, tđó nâng cao sức khỏe tổng thể.

Công dụng của hạt chia 

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả 

Uống hạt chia giảm cân hiệu quả bởi lượng calo thấp và khả năng kiểm soát cảm giác no. Trong 28g hạt chia, chỉ có 1g calo được hấp thụ, giúp hỗ trợ giảm cân một cách an toàn. Chất xơ hòa tan trong hạt chia có khả năng hấp thụ nước tốt, khi vào dạ dày, chúng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Kết quả là cảm giác no được kéo dài và lượng calo hấp thụ giảm đi, giúp kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. 

Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch 

Uống hạt chia giúp bảo vệ tim mạch một cách hiệu quả. Chất xơ trong hạt chia có khả năng điều chỉnh hệ thống miễn dịch, làm giảm viêm nhiễm và hạn chế hấp thu cholesterol toàn phần và LDL. Nhờ vào những ảnh hưởng này mà hạt chia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, axit béo không bão hòa và omega-3 có trong hạt chia cũng giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim ở người.

Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu 

Hạt chia chứa nhiều axit béo, omega-3, protein và chất xơ, giúp ổn định đường huyết. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt chia rất có lợi cho người thừa cân, béo phì và bệnh nhân tiểu đường. Hơn thế nữa, hạt chia có khả năng gia tăng sản xuất insulin, giúp kiểm soát đường huyết, đặc biệt là bệnh tiểu đường loại 2. 

Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp chất chống oxy hoá 

Uống hạt chia có tác dụng gì? Hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và kích thích quá trình trẻ hóa tế bào. Bên cạnh đó, chúng cũng giúp loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể. Sự kiểm soát gốc tự do này không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư.

Ai không nên dùng hạt chia?

Hạt chia tuy đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng nên lưu ý với những đối tượng như:

Người có tiền sử bị dị ứng có thể dẫn đến phản ứng dị ứng toàn thân như nôn mửa, tiêu chảy,... Ngoài ra, hạt chia cũng có thể gây mẫn cảm chéo ở những người bị dị ứng vừng. 

Bệnh nhân tiểu đường: Hạt chia có thể khiến lượng đường trong máu giảm nên ăn quá nhiều khi đang được điều trị và sử dụng thuốc có nguy cơ giảm quá mức đường huyết, gây ra các biến chứng sức khỏe khác.

Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Bệnh nhân cao huyết áp: Hạt chia có thể giúp tăng cường hoạt động của thuốc điều trị huyết áp, gây ra tình trạng hạ huyết áp quá mức, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Người có vấn đđường ruột: Hạt chia với kết cấu cứng có thể khiến cơ thể khó phân hủy và tiêu hóa. Hơn nữa, hạt chia có lượng chất xơ cao nên ăn quá nhiều có thể gây táo bón, tiêu chảy, đầy hơi và có thể bùng phát các tình trạng viêm ruột như bệnh Crohn. 

4 lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

4 lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

Hạt chia và nha đam đều là những thực vật rất tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp lại thành thức dưỡng thì cơn lốc này không chỉ bổ sung dinh dưỡng bên trong mà còn giúp da sáng hơn, giảm viêm và nhiều lợi ích khác.

Xem thêm
Từ khóa:   hạt chia công dụng của hạt chia dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Đời sống 30 phút trước
Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Sao quốc tế 39 phút trước
1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt là bao nhiêu tiền?

Đời sống 57 phút trước
Từ giờ đến giữa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có sao Tài Lộc chiếu rọi, may mắn tăng vọt, tiền về chật két, vượng phát Tài Lộc

Từ giờ đến giữa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có sao Tài Lộc chiếu rọi, may mắn tăng vọt, tiền về chật két, vượng phát Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Uống hạt chia mỗi ngày có tốt không? 5 tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong

Lời khai 'lạnh người' của người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/11-3/11), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (2/11-3/11), 3 con giáp sau 'khổ tận cam lai', Bồ tát phù hộ, giàu sang an khang, tài lộc tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Từ biểu tượng nhan sắc một thời đến 'bà trùm' quyền lực của showbiz Việt

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ đánh ghen, rạch mặt 'tình địch' tại bữa nhậu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Ăn sáng với phở và những điều cần lưu ý để tốt cho sức khỏe

Sữa đậu xanh có tác dụng gì? Có nên uống mỗi ngày hay không?

Sữa đậu xanh có tác dụng gì? Có nên uống mỗi ngày hay không?

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết

4 công dụng của quả bầu với sức khỏe bạn nên biết

Ngỡ ngàng trước 4 lợi ích của cá cơm với sức khỏe, ai cũng nên biết

Ngỡ ngàng trước 4 lợi ích của cá cơm với sức khỏe, ai cũng nên biết

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

5 công dụng bất ngờ của bí đỏ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết