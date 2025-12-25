Cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ một người nước ngoài chết tại khách sạn N.W.H. (TP Đà Nẵng).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 2h45 ngày 24/12, Công an xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trước đây) nhận được tin báo từ phía khách sạn N.W.H. về việc phát hiện một nạn nhân nam người nước ngoài nghi rơi từ trên cao xuống tại tiền sảnh khách sạn.

Công an xã Duy Nghĩa nhận được tin báo từ nhân viên khách sạn New World Hoiana về việc phát hiện một nam giới, quốc tịch nước ngoài, nằm bất động tại khu vực tiền sảnh, nghi ngờ rơi từ trên cao xuống.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên các bác sĩ xác định người này đã tử vong trước khi nhập viện. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngày 24-12 - Ảnh: Cổng thông tin Viện KSND TP Đà Nẵng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua kiểm tra hiện trường và trích xuất camera an ninh của khách sạn, cơ quan chức năng ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông nước ngoài có biểu hiện nghi vấn.

Trong đó có ông H.B. (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), đăng ký lưu trú tại phòng 31510 của khách sạn New World Hoiana, cùng một người nước ngoài khác hiện chưa xác định được lai lịch.

Đáng chú ý, hình ảnh camera cho thấy hai người này có dấu hiệu vội vã rời khỏi khuôn viên khách sạn ngay sau thời điểm phát hiện nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là những người có liên quan đến vụ việc và cần tiếp tục làm rõ vai trò, mối quan hệ với nạn nhân.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tiếp tục xác minh nhân thân nạn nhân, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như mối liên hệ của những người có liên quan.

