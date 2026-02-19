Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Đời sống 19/02/2026 14:37

Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 19/2, một vụ chìm đò thương tâm đã xảy ra trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người mất tích, 2 nạn nhân tử vong. Vụ việc xảy ra khoảng 11h30 cùng ngày.

Theo thông tin từ UBND xã Tuyên Bình, chiếc đò gặp nạn chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), bao gồm 3 người lớn và 4 cháu nhỏ. Khi đang di chuyển trên sông Gianh, chiếc đò bất ngờ bị chìm.

Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích - Ảnh 1
Khu vực đò gặp nạn trên sông Gianh - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu, đưa được 4 người lên bờ, gồm 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ. Tuy nhiên, một bé gái 3 tuổi trong số này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Ông N.V.T. và cháu gái 14 tuổi đang mất tích, còn vợ ông T. là bà C.T.N. dù được đưa lên bờ nhưng không qua khỏi.

Cơ quan chức năng xã Tuyên Bình đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng người dân địa phương, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Gianh.

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Từ khóa:   lật đò tử vong mất tích

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