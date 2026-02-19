Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Đời sống 19/02/2026 14:37

Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 19/2, một vụ chìm đò thương tâm đã xảy ra trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người mất tích, 2 nạn nhân tử vong. Vụ việc xảy ra khoảng 11h30 cùng ngày.

Theo thông tin từ UBND xã Tuyên Bình, chiếc đò gặp nạn chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), bao gồm 3 người lớn và 4 cháu nhỏ. Khi đang di chuyển trên sông Gianh, chiếc đò bất ngờ bị chìm.

Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích - Ảnh 1
Khu vực đò gặp nạn trên sông Gianh - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu, đưa được 4 người lên bờ, gồm 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ. Tuy nhiên, một bé gái 3 tuổi trong số này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Ông N.V.T. và cháu gái 14 tuổi đang mất tích, còn vợ ông T. là bà C.T.N. dù được đưa lên bờ nhưng không qua khỏi.

Cơ quan chức năng xã Tuyên Bình đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp cùng người dân địa phương, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Gianh.

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Tối 18/2, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra một vụ nghi ném mìn vào nhà dân khiến 10 người bị thương, nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   lật đò tử vong mất tích

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày mai (20/2/2026), 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Lê Dương Bảo Lâm vô tình tiết lộ mức cát-xê 'không ngờ' của mình

Hậu trường 1 giờ 18 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Hậu trường 1 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Đột quỵ ngày mùng 1 Tết nhưng không đi viện vì sợ xui

Sức khỏe 1 giờ 37 phút trước
NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

Bàng hoàng em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào mùng 2 Tết: 10 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 thai phụ

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết

Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết

Danh tính nam thanh niên đâm cha bạn gái tử vong vì bị ngăn cản thăm con

Danh tính nam thanh niên đâm cha bạn gái tử vong vì bị ngăn cản thăm con

Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm

Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm