Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng

Hậu trường 19/02/2026 13:59

Nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm chính thức xin lỗi và hứa hoàn tiền cho khách hàng sau khi món rau muống ngâm chua do vợ anh kinh doanh nhận nhiều phản hồi tiêu cực.

Những ngày qua, Quỳnh Quỳnh - vợ của Lê Dương Bảo Lâm - bị phản ánh bán sản phẩm Tết kém chất lượng. Mặt hàng rau muống ngâm chua được Quỳnh Quỳnh livestream rầm rộ bị khán giả phản ánh không như quảng cáo, có dấu hiệu lên men, hỏng.

Giữa ồn ào bị gọi tên, kéo vào vụ việc bán hàng online của vợ, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trên livestream.

Nam diễn viên nói: “Đồ nhà làm nên mọi người thông cảm vấn đề đó. Nếu có bị gì thì tôi chuyển tiền lại, kèm theo một lời xin lỗi mấy chị liền. Ai ăn bị cái gì cứ nói, tôi trả tiền liền ở đây luôn. Ai báo chua hay gì đó, quay lại cái hộp rồi trả tiền lại luôn”.

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi, hoàn tiền sau khi bị khán giả phản ánh bán hàng kém chất lượng

Trong các phiên livestream bán hàng trước đó, Quỳnh Quỳnh công khai mọi công đoạn làm ra món rau muống ngâm chua, từ quá trình sơ chế nguyên liệu, đóng gói và sau đó là giới thiệu sản phẩm. Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần xuất hiện để hỗ trợ quảng bá. Nam nghệ sĩ từng ép đàn em thân thiết là Hieuthuhai làm gương mặt đại diện, giới thiệu cho món rau muống ngâm chua.

Sau khi sản phẩm được giao đến tay người mua, khách hàng đăng video và bài viết phản ánh trải nghiệm không hài lòng. Nhiều tài khoản cho rằng rau muống có vị đắng, chua gắt, giống tình trạng lên men quá mức. Một số ý kiến khác đề cập đến việc đóng gói chưa chắc chắn, khiến sản phẩm bị đổ hoặc ảnh hưởng chất lượng trong quá trình vận chuyển.

Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi và hoàn tiền sau khi vợ bị chê bán hàng kém chất lượng - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh

Bên cạnh các phản hồi tiêu cực, cũng có người cho rằng thực phẩm lên men có thể thay đổi hương vị tùy điều kiện bảo quản và khẩu vị từng người. Tuy vậy, tranh luận vẫn lan rộng do sản phẩm được bán với số lượng lớn qua livestream và gắn với tên tuổi người nổi tiếng.

Đây không phải lần đầu vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm gây bàn tán vì bán hàng online. Cả hai từng bị một số khách hàng chê giỏ quà Tết tự đóng gói có chất lượng chưa tương xứng với giá bán. Một sản phẩm khác là nước giặt cũng từng bị phản ánh dung tích giữa các túi không đồng đều. Các sự việc sau đó không có thông tin xử lý cụ thể nhưng tiếp tục được nhắc lại khi tranh cãi mới xuất hiện.

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