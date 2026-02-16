Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Hậu trường 16/02/2026 10:26

Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải clip, chia sẻ về vấn đề sức khỏe hiện tại.

Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải clip, chia sẻ về vấn đề sức khỏe hiện tại. Theo nam diễn viên, ít ngày trước, anh bị choáng, ngã đập đầu xuống đất và phải nghỉ ngơi, điều trị tại nhà. Vì vậy, anh không thể đến chúc mừng Trường Giang ra mắt phim điện ảnh đầu tay.

"Tự nhiên, đang nói chuyện, tôi bị cà lăm, choáng, phải truyền nước biển mấy ngày", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ. Sau đó, y tá đến truyền nước biển và cho biết anh có "dấu hiệu bị đột quỵ".

 

Lê Dương Bảo Lâm gặp nhiều vấn đề về sức khỏe nhiều năm qua. Trước đó, khi tham gia show Chiến sĩ quả cảm, diễn viên chia sẻ anh bị hở van tim hai lá, sỏi thận và từng trải qua ca phẫu thuật đại tràng. Anh cho biết bản thân rất sợ bệnh tật. Vì vậy, cứ cách vài tuần, nam diễn viên đều đi bệnh viện để khám tổng quát.

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm tham gia nhiều game show trong những năm qua

Không chỉ nói suông trên livestream, nam diễn viên còn đăng tải đoạn clip chia sẻ về việc đang nằm trên giường bệnh, truyền thuốc và nước biển. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy tình trạng sức khỏe của Lê Dương Bảo Lâm thời điểm hiện tại không thực sự ổn định. Đây cũng được xem là lý do chính khiến anh buộc phải vắng mặt tại sự kiện quan trọng của Trường Giang hôm 13/2.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự quan tâm và gửi lời chúc nam diễn viên sớm hồi phục. Nhiều người cũng mong anh chú ý hơn đến sức khỏe trong lịch trình làm việc dày đặc.

Về phía Lê Dương Bảo Lâm, sau khi trấn an người hâm mộ, anh vẫn giữ tinh thần khá lạc quan, pha chút hài hước quen thuộc. Tuy nhiên, việc nam diễn viên tiết lộ có dấu hiệu đột quỵ vẫn khiến không ít người lo lắng, nhất là trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ trẻ gặp vấn đề sức khỏe do áp lực công việc và cường độ hoạt động cao.

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ - Ảnh 2
Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những cập nhật mới về tình trạng sức khỏe của Lê Dương Bảo Lâm

Cuối năm 2025, Lê Dương Bảo Lâm từng tổ chức fan meeting trong hai ngày ở Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Sự kiện được đầu tư lớn, quy tụ dàn sao đông đảo của showbiz Việt.

Song vài tuần trước khi chương trình diễn ra, nam diễn viên phải liên tục đăng bài cầu cứu vì tình trạng ế vé. Một tuần đầu mở bán, diễn viên nói chỉ bán được 149 vé trong tổng hơn 1.600 vé. Đến trưa 11/12/2025, con số được nâng lên hơn 400.

Anh cũng tham gia nhiều game show, có thể kể đến như 2 ngày 1 đêm, Tổ đội "1 không 2", Chiến sĩ quả cảm. Trong phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm tham gia một phân cảnh ngắn.

Tuy nhiên, việc nam diễn viên không xuất hiện ở sự kiện công chiếu phim để chúc mừng đàn anh, gây thắc mắc.

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Mới đây, giới nghệ thuật Việt đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên Hoàng Phương Hải, cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 66 tuổi, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư vú.

