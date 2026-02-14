Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, tiết lộ phản ứng khi bị công kích trên mạng xã hội

Hậu trường 14/02/2026 10:44

Trước công chiếu phim Tết "Thỏ ơi!!", Trấn Thành có những chia sẻ với phóng viên về cách anh đối diện với anti-fan và các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Chiều 12/2, buổi công chiếu phim Tết Thỏ ơi diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn Trấn Thành cùng dàn diễn viên chính gồm Pháo, Lyly, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn...

Phim điện ảnh của Trấn Thành có thời lượng 127 phút, gắn nhãn 18+. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - chính kịch, pha yếu tố giật gân, xoay quanh câu chuyện của ba cặp đôi: vợ chồng Hải Lan (Văn Mai Hương) - Ngọc Sơn (Quốc Anh); Hải Linh (Lyly) - Thế Phong (Vĩnh Đam) và Nhật Hạ (Pháo) - Trung Kim (Trấn Thành).

 

Trong phần giao lưu sau buổi chiếu, Trấn Thành nhận câu hỏi từ báo giới về việc dự án được phân loại T18 và có nhiều ngôn từ tục tĩu, chửi thề sẽ ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Đạo diễn phản hồi: "Nếu mình là phụ huynh, phải cấm coi những điều đó. Cha mẹ đẻ con thì tự quản lý chứ tự nhiên không cho người ta làm phim".

Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, tiết lộ phản ứng khi bị công kích trên mạng xã hội - Ảnh 1
Trấn Thành phủ nhận việc can thiệp vào việc suất chiếu tại hệ thống rạp vào mùa phim Tết

Trấn Thành nói thêm mỗi bộ phim có một đối tượng xem phim khác nhau và đã được phân loại độ tuổi trước khi ra rạp. Vì vậy, không nên giới hạn sự sáng tạo của đạo diễn.

"Hỏi thiệt, hồi xưa, những người ở đây có lén coi không. Rồi chúng ta cũng tự lớn và chọn nói hay không nói những ngôn từ như vậy mà. Tất cả đều có lựa chọn của mình. Ba mẹ dạy là một chuyện, mình lớn rồi ra sao là một chuyện khác. Yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ à", đạo diễn cho hay.

Trấn Thành cũng chia sẻ việc Thỏ ơi gắn nhãn 18+ là phù hợp và anh không lo lắng điều đó ảnh hưởng đến doanh thu tác phẩm. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim có doanh thu tốt nhất của Trấn Thành là Mai cũng từng phân loại T18 và mang về hơn 520 tỷ đồng.

"Khi đã làm phim, tôi muốn làm đến nơi đến chốn. Tôi phải làm sao để khán giả tin vào câu chuyện. Nếu tự giới hạn mình vì những con số thì đó mới là rào cản", anh bày tỏ.

Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, tiết lộ phản ứng khi bị công kích trên mạng xã hội - Ảnh 2
Trước công chiếu phim Tết "Thỏ ơi!!", Trấn Thành có những chia sẻ với phóng viên về cách anh đối diện với anti-fan và các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội

Trấn Thành cũng đăng tải trên trang cá nhân niềm vui khi phim sắp công chiếu, đồng thời tiết lộ doanh thu bán vé sớm đạt hơn 1 tỉ đồng. Nam đạo diễn bày tỏ sự hào hứng và kêu gọi người hâm mộ ủng hộ tác phẩm. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó có cả ý kiến trái chiều về chiến lược quảng bá. Trước nhận xét không tích cực liên quan đến dàn diễn viên, Trấn Thành tiếp tục giữ cách phản hồi dí dỏm, khiến nhiều người thích thú.

Những ngày qua, anh cùng ê-kíp tích cực quảng bá cho dự án. So với các phim trước, chiến dịch truyền thông lần này được triển khai dồn dập ở giai đoạn cận ngày ra mắt. Những hình ảnh và trailer ban đầu cho thấy bộ phim theo hướng tâm lý - xã hội với màu sắc gai góc hơn.

Bên cạnh sự quan tâm của khán giả, tác phẩm cũng đứng trước không ít thách thức. Việc quy tụ nhiều gương mặt mới trên màn ảnh rộng khiến một bộ phận người xem đặt câu hỏi về diễn xuất. Đồng thời, mùa phim Tết năm nay chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều dự án Việt, khiến cuộc đua phòng vé trở nên khó đoán.

Theo giới chuyên môn, tuần khởi chiếu đóng vai trò quan trọng khi độ nhận diện và suất chiếu ban đầu có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Ở các tuần tiếp theo, chất lượng nội dung và mức độ thảo luận của khán giả sẽ quyết định sức bền của phim ngoài rạp.

