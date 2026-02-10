Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã

Hậu trường 10/02/2026 12:38

Hồng Đăng nói lời ngọt ngào với bà xã Anh Đào trong ngày kỷ niệm 16 năm hôn nhân.

Diễn viên Hồng Đăng, sinh năm 1984 tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như "Thương ngày nắng về", "Hoa hồng trên ngực trái", "Hướng dương ngược nắng", "Cả một đời ân oán"… Năm 2018, anh giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với vai Phong trong phim Cả một đời ân oán.

Sau gần 4 năm vắng bóng vì ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng mới trở lại màn ảnh với vai diễn vai khách mời trong phim "Đồng hồ đếm ngược".

Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã - Ảnh 1
Hồng Đăng và bà xã Anh Đào

Trước khi vướng ồn ào, Hồng Đăng là gương mặt có dấu ấn, và có đời sống hôn nhân luôn cho thấy sự hạnh phúc, bền vững. Nam diễn viên kết hôn năm 2008 với bà xã bằng tuổi tên Nguyễn Anh Đào, sau 8 năm hẹn hò.

Nam diễn viên từng chia sẻ vợ là người khéo léo, thông minh và luôn đồng hành cùng mình. Sau gần 20 năm gắn bó, vợ chồng Hồng Đăng hiện có 2 con gái. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, sóng gió.

Năm 2011, Hồng Đăng từng gặp khó khăn trong kinh doanh nhưng luôn nhận được sự động viên, đồng hành từ bà xã để vượt qua giai đoạn thử thách. Nam diễn viên cho biết vợ thấu hiểu, chu toàn gia đình.

Bà xã Hồng Đăng thừa nhận từng cảm thấy tự ti khi chênh lệch ngoại hình với chồng - một diễn viên thường xuyên xuất hiện bên cạnh các bạn diễn xinh đẹp. Tuy nhiên, cô cho biết Hồng Đăng luôn động viên, khẳng định yêu vẻ đẹp đời thường và khuyên vợ tự tin, nhờ đó giúp cô dần vượt qua cảm giác mặc cảm.

Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã - Ảnh 2Tiết lộ cuộc hôn nhân 18 năm của Hồng Đăng và bà xã - Ảnh 3
Hồng Đăng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm 16 năm hôn nhân

Khoảng 3 năm trở lại đây, Hồng Đăng vắng bóng trên màn ảnh và chuyển hướng sang kinh doanh cùng vợ, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

Trên trang cá nhân, vợ chồng nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường như những chuyến du lịch hoặc cùng nhau quản lý công việc kinh doanh.

