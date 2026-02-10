Ngải cứu là cây thân cỏ, cây trưởng thành có thể cao từ 0.4 - 1m, thuộc họ cúc. Cây có khả năng sống lâu năm, mọc dại nên nhiều nơi coi là cỏ dại cần diệt trừ. Lá cây màu xanh, mặt dưới có một lớp lông nhung trắng, mọc lo le. Cây có mùi thơm đặc trưng, lá có tinh dầu.

Cây ngải cứu vốn là một loại cây cỏ mọc dại ở rất nhiều địa phương phía Bắc Việt Nam. Chúng thường được dùng làm món ăn hàng ngày và xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian. Ngải cứu còn có tên gọi khác là rau ngải, ngải diệp.

Ngải cứu là một loại thảo dược được đánh giá cao trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp. Theo đó, mọi người thường giã ngải cứu lấy nước cốt pha cùng mật ong hoặc giã nhuyễn dùng làm thuốc đắp khi bị đau nhức xương khớp, cũng như giúp lưu thông khí huyết, giảm viêm, hỗ trợ điều trị chứng thấp khớp, gai cột sống hiệu quả.

Giảm thiểu tình trạng mẩn ngứa, nổi mề đay

Trong ngải cứu chứa tinh dầu có khả năng kháng khuẩn, chống viêm nên được ứng dụng trong việc hỗ trợ điều trị tình tình trạng mẩn ngứa, nổi mề đay, mụn nhọt… khá tốt. Đặc biệt, khi gặp các tình trạng này bạn chỉ cần giã nhuyễn lá ngải cứu đắp lên vùng da bị ngứa hoặc đun nước tắm sẽ nhanh chóng hồi phục.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu thông khí huyết

Theo nhiều nghiên cứu, ngải cứu có khả năng lưu thông khí huyết khá tốt. Vậy nên, với những ai thường xuyên chóng mặt, hoa mắt do khí huyết không được lưu thông thì có thể cân nhắc dùng ngải cứu.

Tác dụng giảm đau

Với những ai bị đau nhức cơ thể như đau lưng, tay, chân,... có thể lấy lá ngải cứu sao nóng, vò nát rồi chườm lên vùng bị đau nhức sẽ nhanh chóng cải thiện được tình trạng này. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp với việc xoa bóp hoặc châm cứu để phát huy tối đa tác dụng của cây thuốc này.

3 món ăn từ ngải cứu vừa ngon miệng vừa bồi bổ sức khỏe mùa đông

Gà ác tần ngải cứu

Gà ác là thực phẩm giàu protein dễ tiêu, chứa nhiều acid amin thiết yếu, sắt, kẽm và vitamin nhóm B. Trong y học cổ truyền, gà ác thường được kết hợp với ngải cứu và một số dược liệu như táo đỏ, kỷ tử, đẳng sâm để hỗ trợ bồi bổ khí huyết, nâng cao thể trạng và giảm cảm giác mệt mỏi.

Món gà ác tần ngải cứu thường được lựa chọn cho người mới ốm dậy, người cao tuổi hoặc phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, với những người đang có bệnh lý nền hoặc sử dụng thuốc điều trị, việc dùng món ăn này nên có sự tư vấn từ chuyên gia y tế.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà chiên hoặc hấp ngải cứu

Trứng gà là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, giàu vitamin nhóm B và lecithin có lợi cho hệ thần kinh. Khi kết hợp với ngải cứu, món ăn này theo quan niệm y học cổ truyền có tác dụng hỗ trợ điều hòa khí huyết, giảm đau đầu do nhiễm lạnh và cải thiện triệu chứng đau bụng kinh.

Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hạn chế chất béo bão hòa, nên ưu tiên chế biến trứng ngải cứu theo phương pháp hấp hoặc chiên ít dầu, phù hợp cho bữa ăn hàng ngày trong mùa lạnh.

Cá chép hấp ngải cứu

Cá chép là thực phẩm giàu protein, acid béo không bão hòa và khoáng chất, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và chức năng thận. Kết hợp với ngải cứu, món cá chép hấp giúp làm ấm tỳ vị, giảm cảm giác lạnh bụng và hỗ trợ giảm đau nhức cơ, khớp do nhiễm lạnh.

Đây là món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, thích hợp cho người cao tuổi, người thể trạng yếu hoặc đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe.

Một số lưu ý khi sử dụng ngải cứu

Ngải cứu được biết đến là có rất nhiều tác dụng bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng trong đời sống hàng ngày cũng như sử dụng làm thuốc cần thận trọng. Trong dân gian cũng chỉ ra rằng, nếu sử dụng quá nhiều ngải cứu có thể dẫn tới ngộ độc. Hoặc nếu sử dụng không đúng cách có thể gây phản tác dụng. Vì thế, việc sử dụng ngải cứu cần lưu ý những điều sau đây:

Ảnh minh họa: Internet