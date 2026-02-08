Khám phá giá trị dinh dưỡng 'khủng' của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày

Đừng chỉ xem quất là vật trang trí, bởi mỗi quả nhỏ bé ấy chính là một 'viên nang' dinh dưỡng đa năng. Được ví như vị thuốc quý trong gian bếp, quất sở hữu các hợp chất tự nhiên quý giá trải dài từ vỏ đến hạt. Việc tận dụng loại quả này không chỉ giúp bạn bảo vệ sức khỏe khỏi các tác nhân gây hại.

Ý nghĩa cây quất ngày Tết cổ truyền

Sở dĩ cây quất được trưng nhiều vào ngày Tết là vì theo âm Hán, phát âm từ "quất" gần giống với của từ "cát" trong "cát tường" ý nghĩa gặp nhiều may mắn và phước lành. Bởi vậy mà cây quất thường được chọn để trang trí trong nhà vào ngày Tết.

Khám phá giá trị dinh dưỡng 'khủng' của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn cây người mua thường chọn những cây có lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả, thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức khỏe.

Nếu may mắn chọn được cây có cả quả chín, quả xanh và còn lộc non điều này thể hiện sự đầy đủ, thành công, may mắn. Cây quất còn là biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.

Mọi nhà thường trồng cây quất ngày tết với hy vọng sẽ có một năm may mắn cho gia đình, sẽ có một khởi đầu mới thật nhiều tài lộc. Đặc biệt những cây quất có gốc to, thân ngắn chẻ làm nhiều nhánh nhỏ, thể hiện sự sum vầy của gia đình trong năm mới.

Công dụng của trái quất đối với sức khỏe 

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Quả quất là nguồn cung cấp Vitamin C cực kỳ dồi dào, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sự phát triển của các tế bào bạch cầu. Việc tiêu thụ quất thường xuyên giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc, ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Một ly nước quất ấm mỗi ngày là cách đơn giản để bạn duy trì sức đề kháng bền bỉ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa.

Khám phá giá trị dinh dưỡng 'khủng' của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị ho và các bệnh đường hô hấp

Trong y học dân gian, quất chưng đường phèn hoặc mật ong là bài thuốc kinh điển để trị ho, long đờm và làm dịu cổ họng. Vỏ quả quất chứa nhiều tinh dầu có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm cao, giúp ức chế các loại vi khuẩn gây viêm họng và viêm phế quản. Khi bị khản tiếng hoặc đau rát họng, việc ngậm quất muối hoặc uống trà quất sẽ giúp làm ấm đường hô hấp và giảm nhanh các triệu chứng khó chịu.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết

Quất là loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, rất phù hợp cho những người đang trong chế độ ăn kiêng. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn, trong khi các hoạt chất sinh học trong quất hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, quất cũng có chỉ số đường huyết thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa sự tăng vọt insulin sau khi ăn.

Khám phá giá trị dinh dưỡng 'khủng' của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Nhờ hàm lượng Vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, quả quất giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, mang lại làn da săn chắc và mịn màng. Các chất này còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và các gốc tự do, làm mờ các vết thâm nám và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Sử dụng nước quất để chăm sóc da từ bên trong là bí quyết tự nhiên để duy trì nét thanh xuân và vẻ ngoài rạng rỡ.

Chăm sóc cây quất sau Tết

Sau Tết, khi đã cắt hết quả bạn dùng các sản phẩm kích thích ra rễ hòa với nước theo hướng dẫn rồi phun ướt đẫm lá và gốc cây, dùng tay vặt bớt 1/2 đến 1/3 số lá trên cây. Sau khoảng 10 ngày, các rễ non của cây được hình thành.

Khám phá giá trị dinh dưỡng 'khủng' của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 5-7 ngày, người trồng cần xới đất quanh gốc cho đất tơi xốp và tưới hoặc bón phân khoáng cho quất nhanh phát triển cành lá, giảm sâu, bệnh hại.

Theo chu kỳ 15 - 20 ngày bạn tưới phân bón cho cây đều đặn. Bạn có thể sử dụng phân vi lượng và dung dịch tăng trưởng vườn sinh thái giúp cây phát triển tốt, lá xanh và dày hơn, quả to tròn hơn.

Chỉ cần thực hiện đều đặn như vậy thì cây quất của bạn sẽ sống lâu theo thời gian, mang cát khí đến nhà bạn cả năm.

Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quất hồng bì được khá nhiều người yêu thích bởi mùi thơm ngọt ngào và hương vị đặc trưng của nó. Không chỉ được dùng để làm mứt, quất hồng bì còn rất nổi tiếng trong giới dược liệu vì có thể chế biến thành các vị thuốc Đông y với công dụng long đờm, giảm ho, tiêu hóa tốt.

