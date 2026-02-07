5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Đặc biệt, dứa là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa tuyệt vời. Với những giá trị dinh dưỡng trên, trái thơm là một lựa chọn tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh và có lợi cho sức khỏe.

Quả dứa là nguồn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe kali, đồng, mangan, canxi, magiê, vitamin C, beta-caroten, thiamin, B6 và folate, chất xơ hòa tan/không hòa tan và bromelain.

Tốt cho mắt: Ăn dứa thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do lão hóa tuổi già. Đó là vì loại trái cây này chứa hàm lượng cao vitamin C và một số chất chống oxy hóa khác như vitamin A, vitamin E,... rất quan trọng cho việc tăng cường thị lực.

Thúc đẩy giảm cân: Dứa có tương đối ít calo so với các loại trái cây ngọt khác. Thay vì ăn bánh kẹo, ăn dứa vào các bữa phụ sẽ là một cách hay giúp bạn no lâu và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Dứa cũng chứa nhiều chất xơ có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa và hạn chế tích tụ mỡ trong cơ thể, giúp ích cho quá trình giảm cân.

Tăng cường sức khỏe của xương: Mặc dù không được biết đến nhiều như một nguồn trái cây giàu canxi, nhưng thơm chứa lượng lớn mangan. Mangan là một khoáng chất vô cùng quan trọng trong việc tăng cường sự chắc khỏe, tăng trưởng và phục hồi của xương.

Ngăn ngừa ung thư: Trong quả dứa còn giàu các chất chống oxy hóa như: Vitamin A, bromelain, manga, các hợp chất flavonoid, beta-carotene… Đây là những chất quan trọng, kết hợp với superoxide dismutase sẽ giúp phòng ngừa ung thư cổ họng, ung thư khoang miệng và ung thư vú. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể ngăn chặn triệt để ung thư nếu chỉ ăn dứa. Do đó, bạn nên kết hợp chúng cùng những thực phẩm lành mạnh, nhiều dưỡng chất khác để ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Tác dụng của trái thơm tốt cho sức khỏe răng miệng: Ngoài việc chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa ung thư miệng, thơm cũng có khả năng giúp răng lợi khỏe mạnh. Thơm thường được xem như là một phương thuốc tự nhiên để điều trị răng bị lung lay và giúp nướu răng chắc khỏe hơn.

Những lưu ý khi sử dụng quả dứa

Người bị trào ngược dạ dày không nên ăn dứa: vì dứa có tính axit cao, ăn nhiều có thể gây ợ nóng.

Người có vấn đề về tiêu hóa không nên ăn nhiều dứa: vì dứa có nhiều chất xơ có thể làm tăng nhu động ruột, gây khó chịu đường tiêu hóa.

Người bị đái tháo đường nên hạn chế ăn dứa: vì dứa có hàm lượng đường tự nhiên cao, cần tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng về lượng ăn hợp lý.

Tương tác thuốc: dứa có thể tương tác và làm thay đổi tác dụng của một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm và thuốc chống co giật.

Không nên ăn dứa quá nhiều một lúc: vì bromelain trong dứa có khả năng phá hủy protein, ăn nhiều sẽ bị rát lưỡi.