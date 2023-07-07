Quả dứa đắt nhất thế giới có gì đặc biệt mà giá lên tới 340 triệu đồng/quả?

Dinh dưỡng 07/07/2023 20:33

Dứa Heligan được nhiều người trong giới thượng lưu 'săn lùng', nhưng phải mất 7 năm kể từ khi trồng cây đến khi thu hoạch để tạo ra mỗi quả dứa này.

Dứa Heligan. trồng ở Anh bằng phân ngựa được cho là loại dứa đắt nhất thế giới khi có giá lên tới 10.000 bảng Anh (tương đương 300 triệu đồng). 

Loại dứa này được trồng tại nhà vườn Lost Gardens of Heligan, Anh quốc. Chúng được đặt tên theo tên vườn – dứa Heligan.

Dứa Heligan chính thức xuất hiện vào tháng 10/1997 và là món quà dâng tặng cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhân dịp kỷ niệm 50 đám cưới của bà.

Quả dứa đắt nhất thế giới có gì đặc biệt mà giá lên tới 340 triệu đồng/quả? - Ảnh 1
Sở hữu 1 quả dứa Heligan cũng là biểu tượng cho việc có địa vị và sự giàu có.

Những quả dứa sau đó trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì hoàng gia đặc biệt dành những lời ca ngợi cho nó là loại dứa tuyệt ngon, không hề bị xơ. Vì thế, loại dứa này được nhiều người trong giới thượng lưu “săn lùng”. Thậm chí có thời điểm, sở hữu 1 quả dứa Heligan cũng là biểu tượng cho việc có địa vị và sự giàu có.

Tuy nhiên, để có được một quả dứa ngon như vậy nhà vườn đã mất rất nhiều thơi gian và kỳ công chăm sóc. Phải mất 7 năm kể từ khi trồng cây đến khi thu hoạch để tạo ra mỗi quả dứa Heligan.

Chúng được trồng trong nhà kính riêng để tạo ra khí hậu giống như vùng nhiệt đới. Đất trồng được bón thường xuyên bằng phân ngựa, rơm khô và nước tiểu của gia súc.

Quả dứa đắt nhất thế giới có gì đặc biệt mà giá lên tới 340 triệu đồng/quả? - Ảnh 2
Dứa Heligan được chăm bón hoàn toàn bằng phân ngựa.

Để đảm bảo chất lượng quả, các nhân viên làm vườn phải kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm để cây không bị úng nước. Phân ngựa tươi được thay thường xuyên để duy trì nhiệt độ cho đất trong suốt mùa đông lạnh giá. Các hố trồng dứa được che bằng bìa cứng để giảm xuống mức nhỏ nhất việc chuyển tải nhiệt vào hố. Phân ngựa tươi được thay thường xuyên để duy trì nhiệt độ cho đất trong suốt mùa đông lạnh giá. Đất trồng được bón thường xuyên với rơm rạ, chất thải ngựa và không sử dụng các chất kích thích gây hại.

Chưa hết, dứa Heligan phải được nuôi trồng bằng kỹ thuật lâu đời có từ thời kỳ Victoria - vô cùng tốn kém - thường mất chi phí lên tới 1.200 bảng Anh (hơn 35 triệu đồng).

Quả dứa đắt nhất thế giới có gì đặc biệt mà giá lên tới 340 triệu đồng/quả? - Ảnh 3
Một quả dứa Heligan có giá khoảng 340 triệu đồng.

Công đoạn trồng và chăm sóc kỳ công chính là một trong những lý do khiến giá dứa Heligan đội lên nhiều lần. Ngoài ra, số lượng ít ỏi và cái mác "quả nhiệt đới trồng ở xứ lạnh" cũng góp phần đẩy giá dứa Heligan lên tới 15.000 USD/quả (tương đương 340 triệu đồng/quả).

 

Là trái cây nhưng lại có vị thơm béo y hệt bánh kem, hot rần rần dù giá cao 'ngất ngưởng'

Là trái cây nhưng lại có vị thơm béo y hệt bánh kem, hot rần rần dù giá cao 'ngất ngưởng'

Loại quả này có một hương vị rất độc đáo giống như một loại kem sữa trứng pha với hương vị của đào, lê, tranh, chuối, dao động khoảng 250.000 đồng/quả. 

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