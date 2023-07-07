Là trái cây nhưng lại có vị thơm béo y hệt bánh kem, hot rần rần dù giá cao 'ngất ngưởng'

Đây là một loài cây ăn quả nhiệt đới lâu năm, quả có hương vị vô cùng đặc biệt, ruột quả bánh kem đặc sệt và thơm ngon như kem. Là loài cây ăn quả mới được trồng trong vài năm trở lại đây ở nước ta.

Quả White Sapote đang là loại trái cây gây sốt cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Loại quả này có hình dáng giống như đu đủ, vỏ sần sùi như ổi nhưng lại có vị ngọt, béo và thơm như bánh kem. Vì vậy, White Sapote còn được gọi với cái tên thuần Việt là “ quả bánh kem ”, ' quả kem bơ : hay 'quả bánh kem tứ quý'.

Để chọn được những quả ngon nhất nên đến các cửa hàng chuyên bán hoa quả uy tín. Chọn các quả căng bóng vỏ không bị sần sùi màu vàng nhạt đều không bị dập.

Quả bánh kem có một hương vị rất độc đáo giống như một loại kem sữa trứng pha với hương vị của đào, lê, tranh, chuối đem đến cho bạn một sức hút khó cưỡng.

Nguồn gốc của quả bánh kem

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước loại trái cây độc đáo này. Được biết, quả White Sapote có nguồn gốc từ miền Trung Mexico và được trồng nhiều ở các nước Mỹ Latinh, Ấn Độ và các nước khu vực Đông Nam Á.

Quá trình phát triển của quả bánh kem từ hoa, quả xanh và quả chín.

White Sapote to tròn, căng mọng và có màu xanh đậm khi còn non. Đến khi chín, vỏ của loại quả này sẽ chuyển sang màu vàng, cùi có màu trắng, mỏng và mềm, sền sệt, có thể dùng muỗng để xúc ăn dễ dàng. Quả chín sẽ có xu hướng bị nứt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, hấp dẫn.

Ăn thử loại quả này, bạn sẽ cảm nhận được ngay vị ngọt thanh mát, thơm lừng rất giống với lớp kem được phết trên bánh gato. Có lẽ vì thế mà người ta mới gọi là “quả bánh kem”.

Giá trị dinh dưỡng

Loại quả nhiệt đới này không chỉ ngon, ngọt mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Trong quả bánh kem chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng, giàu hàm lượng khoáng chất, vitamin A, vitamin B3, folate,đồng, axit pantothenic và kali giúp cơ thể luôn khỏe mạnh mỗi ngày. Đặc biệt quả bánh kem chứa hàm lượng chất xơ lớn rất tốt cho việc giảm cân.

Bên cạnh đó quả cây sapote là dòng quả mới du nhập và có mùi vị thơm ngon, độc đáo chính vì vậy đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người trồng.

Quả bánh kem chứa thành phần dinh dưỡng cao.

Quả bánh kem được sử dụng như các loài trái cây bình thường giúp cung cấp các khoáng chất, vitamin cho cơ thể. Quả bánh kem có công dụng rất tốt trong hỗ trợ tiêu hóa ngăn chặn các triệu chứng táo bón, đầy hơi, khó tiêu.

Đặc biệt do chứa hàm lượng chất xơ lớn nên sẽ tạo cảm giác no lâu rất phù hợp cho người đang giảm cân. Nếu bạn muốn ăn kem mà sợ phẩm màu các chất bảo quản thì việc làm kem từ quả bánh kem Sapote thật sự là một lựa chọn hoàn hảo.

Cách ăn quả bánh kem

Quả bánh kem là loại quả khá dễ sử dụng đợi đến khi quả chín có màu vàng nhạt thì có thể ăn trực tiếp khi ăn cần:

- Gọt hết lớp vỏ bên ngoài, bổ thành từng miếng nhỏ để loại bỏ hạt của quả ra hoặc cầm ăn trực tiếp.

- Cũng có thể gọt sạch toàn bộ vỏ bỏ hạt cho vào máy xay sinh tố say nhuyễn cho thêm sữa chua hoặc bỏ vào tủ lạnh là bạn đã có món kem ngon mát.

Loại sạch lớp vỏ và hạt của quả bánh kem là có thể ăn trực tiếp.

Giá thành quả bánh kem ở Việt Nam

Trên thị trường Việt Nam, White Sapote vẫn chưa phổ biến như nhiều loại trái cây ngoại khác. Tuy nhiên, theo lời của một YouTuber chuyên review đồ ăn thì giá bán của “quả bánh kem” ở Nhật Bản quy đổi ra tiền Việt dao động khoảng 250.000 đồng/quả.

Nếu muốn mua cây về làm giống thì bạn có thể phải bỏ ra số tiền lên đến 2.500.000 đồng/1 cây và phải chờ 2 - 3 năm mới có quả để ăn.