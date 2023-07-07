Top 7 loại cá đứng đầu bảng dinh dưỡng giúp trẻ mắt sáng, dáng cao, chỉ số IQ tăng vượt bậc

Sở dĩ cá rất tốt cho trẻ vì nó chứa hàm lượng đạm cao, hơn nữa lại có cấu trúc mô của cá lỏng, mịn nên trẻ dễ tiêu hóa. Ngoài ra, trong cá lại rất giàu canxi, sắt, kẽm và nhiều loại vitamin, đặc biệt là axit béo omega-3, DHA rất hữu ích cho sự phát triển trí tuệ của bé.

Cá là thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng , được đánh giá là tốt hơn ăn thịt. Việc ăn cá thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, cá rất tốt cho sự phát triển thể chất và não bộ của trẻ.

Tuy nhiên, khi chọn mua cá cho bé ăn, các mẹ nhớ chọn loại ít xương để tránh cho bé bị hóc nha. Ngoài ra nên chọn loại cá ít bị ô nhiễm, cá dưới kích thước trung bình sẽ ít nhiễm kim loại nặng hơn.

Đặc biệt, trong nhiều loại cá biển còn chứa nhiều thành phần DHA, đây là một loại axit béo không bão hòa, vốn là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự sinh sản và tăng trưởng của các tế bào não của con người, đồng thời giúp phát triển trí thông minh và thị lực 1 cách toàn diện.

Dưới đây là một số loại cá mẹ nên cho bé ăn thường xuyên.

1. Cá trắm đen

Cá trắm đen chứa hàm lượng đạm cao và cacid amin quý.

Cá trắm đen, so với các loại cá khác thì trong cá trắm đen ngoài chứa một lượng đạm rất cao ra thì cá này còn chứa nhiều các acid amin quý. Cho nên thường xuyên ăn cá trắm đen sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cúm, thanh nhiệt giải độc…

2. Cá hồi

Cá hồi nổi tiếng giàu dinh dưỡng và có thể chế biến được nhiều món ăn ngom hấp dẫn. Loại cá này có ưu điểm là thịt mềm, mịn và hương thơm đặc trưng. Chính vì vậy mà loại cá này là thực phẩm rất tốt cho trẻ ngay từ khi mới tập ăn dặm.

Một trong những loài cá bổ dưỡng hàng đầu không thể không kể đến cá hồi.

Bên cạnh đó, cá hồi còn rất giàu canxi, sắt, kẽm, magie, phốt pho, vitamin A, B, D, E và các khoáng chất khác. Đặc biệt trong cá hồi cũng giàu axit béo không bão hòa, giúp thúc đẩy sự phát triển trí não của thai nhi và trẻ em nhỏ.

3. Cá chép

Cá chép rẻ, dễ kiếm nhưng vô cùng bổ dưỡng.

Đây là loại cá giàu đạm, canxi, magie, selen, kẽm, đồng và vitamin A,B cùng nhiều chất dinh dưỡng khác. Hơn nữa, thịt cá chép lại có vị ngọt tự nhiên, lại dễ ăn, giá thành lại rẻ, dễ kiếm. Vì vậy, các mẹ có thể cho bé thường xuyên rất tốt.

Với phụ nữ mang thai ăn cá chép giúp hỗ trợ xây dựng hệ thống thần kinh và não bộ khỏe mạnh, đồng thời giúp hạn chế dị tật bẩm sinh cho thai nhi, bằng cách cung cấp omega-3, lutein, kẽm và selen.

4. Cá mòi

Cá mòi là loài cá dầu có kích thước nhỏ nhưng có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Chúng thường được đóng hộp thiếc hoặc lọ và ăn như món khai vị, món ăn nhẹ hay một món ăn ngon.

Cá mòi có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt là khi ăn nguyên con cá. Chúng chứa hầu hết từng loại chất dinh dưỡng mà chúng ta cần.

Cá mòi có kích thước nhỏ nhưng có giá trị dinh dưỡng rất lớn.

Một khẩu phần cá mòi khô cung cấp hơn 200% vitamin B12 và hơn 100% vitamin D và selen RDI.

Hàm lượng Omega-3 chứa trong cá mòi: 2205 mg/chén và 1480 mg/100 gram (3.5 oz).

5. Cá lóc

Mặc dù có nhiều xương, nhưng cá lóc lại là thực phẩm rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ. Trong loại cá này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như lipid, canxi, sắt, protein, và vitamin D, B12… Những chất này vô cùng bổ dưỡng cho não bộ.

Cá lóc chứa nhiều chất bổ dưỡng cho não bộ, giúp kích thích vị giác trẻ.

Hơn nữa, thịt cá lóc còn giúp kích thích vị giác, lại mềm dễ ăn nên thích hợp với hệ tiêu hóa vốn còn non nớt của bé. Trong Đông y còn liệt cá lóc vào nhóm danh sách vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giúp bồi bổ cơ thể và chữa bệnh.

6. Cá basa

Phần lớn chất dinh dưỡng của cá basa nằm dưới lớp mỡ, khi chế biến không nên loại bỏ phần mỡ.

Nhờ chứa hàm lượng axit amin cao, chất béo không no cùng nhiều vi chất, nên cá ba sa rất tốt cho sự phát triển não bộ. Loại cá này còn được chuyên gia đánh giá là thực phẩm rất tốt cho trẻ nhỏ. Hơn nữa, cá basa còn chứa nhiều omega-3 tự nhiên rất tốt cho mắt và cần thiết cho cơ thể.

Đặc biệt thịt basa rất mềm, không gây ngán nên giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên các mẹ cũng lưu ý, phần lớn chất dinh dưỡng của cá basa nằm dưới lớp mỡ, nên khi chế biến không nên loại bỏ phần mỡ.