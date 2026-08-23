Bất ngờ trước công dụng của loại rau bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 23/08/2026 11:38

Cải chíp là loại rau rất quen thuộc chúng ta vẫn dùng để chế biến thực đơn hằng ngày. Thế nhưng bạn có biết, đây còn là “liều thuốc” cho cơ thể, giúp chúng ta nâng cao sức đề kháng và có thể hỗ trợ điều trị được nhiều loại bệnh.

Cải chíp là rau gì?

Cải chíp là loại rau thường được trồng vào vụ đông, có vị ngọt, tính mát, không độc. Cây thường cao khoảng 23cm, cuống dày, có nhiều gân và chứa nhiều nước, hoa của cây khá nhỏ, có màu vàng mọc trên các cuống cao. Cải chíp không chỉ là loại rau quen thuộc để chế biến các món ngon trong thực đơn hằng ngày mà nó còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Ước tính trong 100g cải chíp chứa tới 54 kcal năng lượng, 0.2 gram chất béo, 0.04 miligam thiamine, 0.5 milligram niacin, 0.09 milligram axit pantothenic, 2.2 gram carbohydrate, 1 gram chất xơ, 1.5 gram protein, 95.3 gram nước, 243 microgam vitamin A, 2681 microgam beta-carotene, 66 microgam folate, 45 miligam vitamin C, 46 microgam 19 miligam magiê, 252 miligam kali, 65 miligam natri,…

Từ bảng thành phần trên có thể thấy, cải chíp là thực phẩm cực kỳ giàu dưỡng chất mà chúng ta không nên bỏ qua. Với loại rau này, bạn có thể tùy ý xào, nấu canh hoặc luộc để phù hợp với khẩu vị nhé!

Những công dụng khác của cải chíp đối với sức khỏe

Loại bỏ các gốc tự do: Các hợp chất gốc lưu huỳnh như isothiocyanates có trong cải ngọt, chuyển hóa thành glucosinolate khi tiêu thụ và thúc đẩy loại bỏ các gốc tự do gây ung thư. Hàm lượng folate trong cải chíp ngăn ngừa tổn thương tế bào và sửa chữa DNA. Tương tự, selen trong rau hạn chế sự phát triển của các khối u ung thư trong cơ thể bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Sự kết hợp của phốt pho, magiê và chất xơ trong cải chíp giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Các khoáng chất trong lá cải hoạt động bằng cách loại bỏ các chất độc và cholesterol ra khỏi động mạch. Ăn cải chíp thường xuyên giúp kiểm hạn chế sự khởi phát của đột quỵ, đau tim và xơ vữa động mạch.

Cải thiện sức khỏe của mắt: Beta-carotene, selen, vitamin K và vitamin C trong cải chíp có lợi trong việc cải thiện và duy trì sức khỏe đôi mắt của bạn. Hàm lượng vitamin A trong cải chíp giúp ngăn ngừa thoái hoá ở võng mạc cũng như thoái hóa điểm vàng. Nó cũng giúp ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp.

Một số điều cần lưu ý khi ăn cải chíp

Mặc dù cải chíp được coi là thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng, giúp cơ thể ngăn ngừa và kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, trong cách sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau để phát huy hiệu quả tốt nhất:

Bất ngờ trước công dụng của loại rau bán đầy chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá nhiều cải chíp sống: Cải chíp sống chứa một loại enzyme là myrosinase có thể ngăn cơ thể hấp thụ i ốt, cản trở chức năng tuyến giáp. Việc nấu chín sẽ ngăn chặn được loại enzyme này. Do đó, tốt nhất bạn không nên ăn cải chíp sống quá nhiều mà nên chế biến bằng cách nấu chín nhé!

Không nấu quá nhừ: Việc nấu rau chín kỹ ở nhiệt độ cao quá lâu tới mức nhừ được khuyến cáo là không nên vì sẽ làm mất đi khá nhiều các chất dinh dưỡng. Khi bạn luộc rau quá kỹ, các vi chất dinh dưỡng như vitamin B và C sẽ bị hòa tan trong nước, thẩm thấu ra ngoài một cách khá lãng phí.

Không ăn cải chíp với bí đỏ: Bí đỏ chứa enzyme phân giải vitamin C, trong khi đó cải chíp lại chứa nhiều vitamin C. Do đó, nếu ăn chung hai thực phẩm này với nhau sẽ làm giảm đi giá trị dinh dưỡng trong cải chíp.

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Trong thực đơn dinh dưỡng hiện đại, cá ngừ luôn nằm trong nhóm thực phẩm vàng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Không chỉ giàu protein, thịt cá ngừ còn chứa hàm lượng vi chất vượt trội giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

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