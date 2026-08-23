Thông tin mới liên quan vụ người phụ nữ quỳ giữa đường sau va chạm giao thông ở Nha Trang

Hiện Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh nguồn gốc người quay và đăng tải clip để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 23/8, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã cung cấp thông tin xác minh ban đầu về vụ người phụ nữ quỳ giữa đường sau va chạm giao thông.

Theo báo cáo, vụ va chạm giữa xe máy và ô tô xảy ra vào sáng 22/8, tại ngã tư Lê Đại Hành - Nguyễn Trãi (phường Nha Trang) chỉ gây hư hỏng nhẹ cho 2 phương tiện.

Sau va chạm, 2 bên tự thương lượng, giải quyết dân sự và không trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình giải quyết, tài xế ô tô đề nghị người phụ nữ giữ nguyên hiện trường để chờ bảo hiểm đến hỗ trợ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ, người phụ nữ đã tự quỳ, chắp tay xin người điều khiển ô tô bỏ qua.

Người phụ nữ quỳ gối giữa đường sau va chạm giao thông. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ tự thực hiện hành động này, không có việc bị tài xế đe dọa hoặc ép buộc. Cả 2 bên đều không quay video hay đăng tải vụ việc lên không gian mạng.

Những hình ảnh, clip lan truyền được cho là do người đi đường ghi lại. Hiện Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh nguồn gốc người quay và đăng tải clip để làm rõ vụ việc.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, vào ngày 22/8, mạng xã hội lan truyền video liên quan một vụ va quẹt giao thông, quay lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi điều khiển xe và không may xảy ra va chạm với ôtô, khiến phương tiện bị trầy xước.

Bài viết cho rằng, chủ xe yêu cầu người phụ nữ bồi thường 10 triệu đồng, sau đó xảy ra tình huống được ghi lại trong video.

Sau đó, người đàn ông điều khiển ô tô yêu cầu người phụ nữ bồi thường thiệt hại. Hình ảnh lan truyền cho thấy người phụ nữ quỳ gối giữa đường, liên tục chắp tay van xin người đàn ông đứng đối diện bỏ qua vụ việc. Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhận được tin, lực lượng chức năng phường Nha Trang đã vào cuộc xác minh.

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ lớn tuổi quỳ giữa đường van xin sau va chạm giao thông Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang xác minh đoạn clip người phụ nữ quỳ giữa đường, van xin một người đàn ông sau khi hai bên xảy ra va chạm giao thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-lien-quan-vu-nguoi-phu-nu-quy-giua-uong-sau-va-cham-giao-thong-o-nha-trang-766778.html