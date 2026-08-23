Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi, tiết lộ thái độ của mẹ bạn trai

Theo Sina, ngày 20/8, blogger Lưu Đại Chùy gây chú ý khi hé lộ rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ có khả năng sẽ lần lượt gặp gỡ phụ huynh hai bên. Thông tin lập tức khiến người hâm mộ tò mò, đặc biệt trong bối cảnh cặp đôi đang vướng nhiều đồn đoán tình cảm.

Mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi cả hai được cho là đang chuẩn bị đưa nhau về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, thông tin này hiện mới dừng ở mức tiết lộ từ blogger và chưa được hai nghệ sĩ xác nhận.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, hơn Trần Phi Vũ, sinh năm 2000, 8 tuổi. Hai người đóng chính trong Bạch Nhật Đề Đăng, phát sóng đầu năm 2026. Sau khi tác phẩm lên sóng, sự tương tác ăn ý của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên nghi vấn “phim giả tình thật”.

Trước đó, cư dân mạng nhiều lần “soi” những chi tiết được cho là dấu hiệu hẹn hò của hai diễn viên, từ vòng tay, trang phục đến phụ kiện có thiết kế tương đồng. Một tài khoản mua sắm trên nền tảng Dewu/Poizon cũng từng bị nghi thuộc về Trần Phi Vũ khi lịch sử mua hàng có nhiều món đồ giống những sản phẩm anh từng sử dụng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là các suy đoán từ cộng đồng mạng.

Trong quá trình quảng bá phim, Trần Phi Vũ cũng nhiều lần có những tương tác thân mật với đàn chị. Đáng chú ý, trong một chương trình truyền hình, khi Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi về tin đồn anh thích mình, nam diễn viên thẳng thắn đáp rằng đó không chỉ là tin đồn mà anh thực sự có tình cảm với cô. Khoảnh khắc này càng khiến nghi vấn tình cảm giữa hai người được bàn luận rộng rãi.

Tuy nhiên, câu chuyện càng gây chú ý khi paparazzi Bách Hiểu Sinh từng đưa ra thông tin cho rằng mối quan hệ này vấp phải sự phản đối từ Trần Hồng, mẹ Trần Phi Vũ. Theo nguồn tin trên, bà được cho là muốn con trai tập trung phát triển sự nghiệp và không đồng tình với chuyện tình cảm bị đồn đoán. Những thông tin như việc Trần Hồng cấm cản con trai hay khóa thẻ ngân hàng của anh hiện chưa được các bên liên quan xác nhận.

Đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vẫn chưa công khai xác nhận mối quan hệ. Vì vậy, thông tin hai người chuẩn bị ra mắt phụ huynh vẫn nên được xem là tin đồn chưa kiểm chứng. Nếu thực sự có cuộc gặp giữa hai bên gia đình, đây có thể sẽ là bước tiến đáng chú ý trong câu chuyện tình cảm đang gây xôn xao showbiz Hoa ngữ.