'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền xuất hiện với diện mạo khác lạ, khán giả tiếc nuối

Sao quốc tế 22/08/2026 19:20

Mới đây, Vương Tổ Hiền bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi những hình ảnh của cô được chia sẻ trên mạng xã hội. Ở tuổi 59, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt, song diện mạo hiện tại khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Một số người thậm chí cho biết phải nhìn kỹ mới nhận ra mỹ nhân đình đám một thời.

Trong loạt ảnh mới, gương mặt Vương Tổ Hiền có nhiều thay đổi so với hình ảnh quen thuộc trong ký ức công chúng. Đường nét được nhận xét là đầy đặn hơn, biểu cảm có phần kém tự nhiên và không còn vẻ thanh thoát như thời kỳ đỉnh cao. Những thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Một số ý kiến nghi ngờ nữ diễn viên từng can thiệp thẩm mỹ, tuy nhiên đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa có xác nhận từ Vương Tổ Hiền. Thực tế, ở tuổi 59, việc diện mạo thay đổi theo thời gian là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với một người đã rời xa màn ảnh trong nhiều năm.

'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền xuất hiện với diện mạo khác lạ, khán giả tiếc nuối - Ảnh 1'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền xuất hiện với diện mạo khác lạ, khán giả tiếc nuối - Ảnh 2

Vương Tổ Hiền từng được mệnh danh là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của điện ảnh Hoa ngữ thập niên 1980 và 1990. Khi còn trẻ, cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu, sống mũi cao và vóc dáng nổi bật. Vẻ đẹp của nữ diễn viên không quá sắc sảo mà pha trộn giữa nét lạnh lùng, mong manh và chút ma mị.

Khán giả nhớ đến Vương Tổ Hiền nhiều nhất qua vai Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiện Nữ U Hồn. Hình ảnh nàng ma nữ với mái tóc đen dài, ánh mắt u buồn và vẻ đẹp thoát tục đã trở thành một trong những hình tượng kinh điển của màn ảnh châu Á. Vai diễn này cũng góp phần đưa tên tuổi Vương Tổ Hiền lên đỉnh cao.

'Đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền xuất hiện với diện mạo khác lạ, khán giả tiếc nuối - Ảnh 3

Chính bởi hình ảnh quá đẹp trong quá khứ, diện mạo hiện tại của cô càng tạo cảm giác tương phản. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến nhan sắc huyền thoại thay đổi theo năm tháng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng công chúng nên nhìn nhận Vương Tổ Hiền ở hiện tại thay vì mãi so sánh cô với hình ảnh của nhiều thập kỷ trước. Nữ diễn viên đã rời xa ánh đèn sân khấu hơn 20 năm và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Nhan sắc có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng hình ảnh Nhiếp Tiểu Thiến và vẻ đẹp đặc biệt của Vương Tổ Hiền trên màn ảnh vẫn được lưu giữ trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Đó cũng là giá trị mà thời gian khó có thể xóa nhòa.

Vương Tổ Hiền phản hồi việc hình ảnh của cô được sử dụng để phát triển AI

Vương Tổ Hiền phản hồi việc hình ảnh của cô được sử dụng để phát triển AI

Sau hơn 2 thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, Vương Tổ Hiền bất ngờ xuất hiện trở lại trước công chúng. Ngày 15.8, nữ diễn viên 59 tuổi có mặt tại Quảng Châu (Trung Quốc) để chia sẻ về quyết định gây chú ý thời gian qua: cấp phép sử dụng hình ảnh của mình cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Tổ Hiền sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Tổ Hiền phản hồi việc hình ảnh của cô được sử dụng để phát triển AI

Vương Tổ Hiền phản hồi việc hình ảnh của cô được sử dụng để phát triển AI

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Vương Tổ Hiền được AI hồi sinh, khiến khán giả xuýt xoa

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Vương Tổ Hiền được AI hồi sinh, khiến khán giả xuýt xoa

Mỹ nhân Vương Tổ Hiền hợp tác với AI sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Mỹ nhân Vương Tổ Hiền hợp tác với AI sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Sau 20 năm 'ở ẩn', Vương Tổ Hiền bất ngờ tái xuất trước công chúng

Sau 20 năm 'ở ẩn', Vương Tổ Hiền bất ngờ tái xuất trước công chúng

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ lý do mỹ nhân Vương Tổ Hiền rời showbiz

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ lý do mỹ nhân Vương Tổ Hiền rời showbiz

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 50 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 50 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 50 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 50 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'