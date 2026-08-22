Trong tháng 9 tới đây, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong tháng 9 dương lịch là khoảng thời gian hanh thông với tuổi Thìn. Nhờ có cục diện Dậu Thìn nhị hợp chiếu mệnh, bản mệnh có khá nhiều bạn bè giúp đỡ, mang thông tin hữu ích tới. Với những người làm việc tự do thì đây chính là cơ hội kiếm tiền, cơ hội việc làm rất tốt. Thời gian này hết sức bận rộn nhưng hiệu quả đang đợi chờ con giáp này, có rất nhiều việc cần phải làm nhưng bản mệnh đều nhận được những sự tương trợ kịp thời.

Ngũ hành tương sinh cho thấy mối quan hệ xung quanh con giáp này rất tốt đẹp, đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng hài hòa. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn với một ai đó mà mình đã gây xung đột trong tuần trước.

Con giáp tuổi Mão

Trong tháng 9 dương lịch, Thiên Ấn trợ vận, những người tuổi Mão làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, y học, luật sư, dịch vụ,... tự tin và thoải mái thể hiện cá tính của mình. Sự nhạy bén và tinh tế của con giáp này trong cách xử lý các tình huống khiến cho bạn bè, đồng nghiệp không ngớt lời cảm thán.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không phải lúc nào bản mệnh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc giữa đám đông như thế. Vẫn có những lúc bạn tự cảm thấy hoài nghi và sống khép mình trong cô độc. Hãy tận hưởng những thành quả mà chính bản thân bạn đã tạo ra mà không cần e dè điều gì nhé.

Con giáp tuổi Thân

Trong tháng 9 dương lịch, Tam Hội là cơ hội để người tuổi Thân kết nối lại những mối quan hệ cũ. Hãy gọi cho ai đó mà đã lâu bạn không tương tác nhé. Cuộc trò chuyện bất ngờ và thú vị với họ sẽ đem đến cho bạn nhiều kỷ niệm và những ấn tượng mới mẻ, tích cực về đối phương đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn khuyến khích tuổi Thân nên đặt bản thân lên vị trí đầu tiên ngày hôm nay, hãy dừng việc lập kế hoạch cho những người khác và làm mình mất thời gian. Mỗi người có một công việc và ai cũng phải tôn trọng điều đó.

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