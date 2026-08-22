Lộ sự thật về mối quan hệ gây chú ý giữa Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh

Những đồn đoán bắt đầu lan rộng từ năm 2023, khi hình ảnh hậu trường cảnh hôn tại sân bay của Câu chuyện Hoa Hồng được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi phim lên sóng năm 2024, cư dân mạng tiếp tục tìm kiếm những “dấu hiệu” được cho là liên quan đến chuyện tình cảm của hai diễn viên, từ trang phục, phụ kiện đến không gian xuất hiện trong các bức ảnh.

Mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh từng thu hút sự chú ý lớn của khán giả sau thành công của bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng. Sự ăn ý, đặc biệt trong những phân cảnh tình cảm, khiến nhiều người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền” và tò mò về mối quan hệ của cả hai ngoài đời.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết sau đó được cho là không đủ cơ sở để khẳng định cả hai đang hẹn hò. Những món đồ bị nghi là đồ đôi thực tế khá phổ biến trên thị trường. Các chi tiết nội thất được dùng để suy đoán chuyện sống chung cũng có thể liên quan đến bối cảnh hoặc vật dụng phục vụ quá trình quay phim.

Thông tin Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh sống cùng một tòa nhà cũng được cho là bắt nguồn từ việc công ty của họ đăng ký kinh doanh tại cùng địa chỉ, thay vì có bằng chứng xác thực về việc hai người chung sống.

Đáng chú ý, trong thời gian tin đồn lan truyền, chưa xuất hiện hình ảnh đáng tin cậy ghi lại hai diễn viên ở bên nhau trong không gian riêng tư. Phía Lưu Diệc Phi cũng từng có động thái bác bỏ những nội dung bị cho là bịa đặt hoặc xuyên tạc về đời tư của nữ diễn viên.

Về phía Bành Quán Anh, anh từng dành nhiều lời tích cực cho bạn diễn và gọi Lưu Diệc Phi là một đồng nghiệp tiền bối. Nam diễn viên cho biết bản thân vinh dự khi có cơ hội hợp tác cùng cô, cho thấy mối quan hệ được công khai chủ yếu vẫn là đồng nghiệp.

Lưu Diệc Phi cũng hiếm khi trực tiếp phản hồi các đồn đoán tình cảm và tiếp tục tập trung cho công việc. Tháng 7.2026, quản lý của cô được cho là có động thái pháp lý liên quan đến thông tin về đời tư, cho thấy sự cứng rắn hơn trước những nội dung thiếu căn cứ.

Đến nay, chưa có bằng chứng đáng tin cậy xác nhận Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh từng có quan hệ tình cảm. Sau khi Câu chuyện Hoa Hồng khép lại, cả hai tiếp tục theo đuổi những dự án riêng, còn những đồn đoán về chuyện tình cảm cũng dần lắng xuống.