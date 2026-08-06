Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Sao quốc tế 06/08/2026 10:59

Mới đây, loạt ảnh chụp tại phim trường "Thần điêu đại hiệp" ở Tượng Sơn (Trung Quốc) từ năm 2004 bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, đưa nhiều khán giả trở về ký ức của một thời mê phim kiếm hiệp.

Mới đây, loạt ảnh chụp tại phim trường "Thần điêu đại hiệp" ở Tượng Sơn (Trung Quốc) từ năm 2004 bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, đưa nhiều khán giả trở về ký ức của một thời mê phim kiếm hiệp. Điều đặc biệt là những hình ảnh này không phải ảnh hậu trường do đoàn phim công bố mà được một tài xế từng làm việc tại phim trường tình cờ ghi lại trong quá trình đưa đón ê-kíp.

Theo chia sẻ của chị Lại - người đăng tải loạt ảnh, đây là những tấm hình được dượng của chị lưu giữ suốt nhiều năm trong album gia đình. Chính sự chân thực, không dàn dựng đã mang đến góc nhìn khác về hai ngôi sao đình đám Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khi bộ phim còn đang trong quá trình ghi hình.

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao - Ảnh 1Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao - Ảnh 2

Trong ảnh, Lưu Diệc Phi mới 17 tuổi xuất hiện với gương mặt gần như để mộc, không trang điểm cầu kỳ hay sử dụng bất kỳ hiệu ứng chỉnh sửa nào. Nhan sắc trong trẻo cùng thần thái thanh thoát của nữ diễn viên khiến nhiều người nhận xét cô gần như không thay đổi sau hơn hai thập kỷ. Khí chất tự nhiên ấy cũng được cho là hoàn toàn phù hợp với hình tượng Tiểu Long Nữ, vai diễn đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của cô. Bên cạnh đó, mẹ của Lưu Diệc Phi cũng xuất hiện trong một số bức ảnh và gây chú ý bởi vẻ ngoài nổi bật, khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên được thừa hưởng nhan sắc từ gia đình.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh ở tuổi 27 gây thiện cảm với hình ảnh trẻ trung, gần gũi. Dù một số cư dân mạng hài hước nhận xét mái tóc của anh khi ấy đã có phần thưa, đa số vẫn đánh giá nam diễn viên sở hữu phong thái đầy sức sống và đến nay vẫn giữ được ngoại hình phong độ.

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao - Ảnh 3

"Thần điêu đại hiệp" do Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính được quay năm 2004 và phát hành năm 2006, là một trong những phiên bản được yêu thích nhất của tác phẩm kinh điển. Hơn 20 năm trôi qua, các diễn viên đều đã có những chặng đường riêng trong sự nghiệp, còn nhiều khán giả năm nào cũng đã trưởng thành. Vì thế, sự xuất hiện của loạt ảnh mộc này được ví như một "cỗ máy thời gian", gợi lại ký ức đẹp về một giai đoạn đáng nhớ của màn ảnh Hoa ngữ và nhắc nhớ giá trị của những khoảnh khắc chân thực giữa thời đại hình ảnh được chỉnh sửa ngày càng phổ biến.

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