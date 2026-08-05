Lưu Vũ Ninh thay đổi vóc dáng, giảm 10 kg theo bí quyết của Tần Hạo

Sao quốc tế 05/08/2026 17:56

Lưu Vũ Ninh hiện là một trong những nam diễn viên được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh ghi dấu ấn qua nhiều dự án nổi bật như Khom lưng, Thư quyển nhất mộng, Rèm ngọc châu sa, Bụi hoa hồng... Bên cạnh khả năng diễn xuất, sự thay đổi về ngoại hình của nam diễn viên cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Mới đây, Lưu Vũ Ninh gây bất ngờ khi tiết lộ đã giảm thành công 10 kg để chuẩn bị cho dự án phim mới. Những hình ảnh hậu trường của anh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Với chiều cao 1,89 m, nam diễn viên vốn sở hữu vóc dáng nổi bật. Sau khi giảm cân, gương mặt góc cạnh hơn, thân hình săn chắc cùng phong thái trưởng thành giúp anh được nhận xét là ngày càng cuốn hút.

Đây không phải lần đầu Lưu Vũ Ninh thay đổi cân nặng để phục vụ vai diễn. Nam diễn viên từng chia sẻ anh có thời gian tăng cân nhanh do thói quen ăn đêm, đặc biệt là vừa xem phim vừa ăn trước khi ngủ. Để kiểm soát vóc dáng, anh quyết định thay đổi hoàn toàn sinh hoạt hằng ngày.

Lưu Vũ Ninh thay đổi vóc dáng, giảm 10 kg theo bí quyết của Tần Hạo - Ảnh 1

Lưu Vũ Ninh cho biết anh từng áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8, duy trì thói quen cân trọng lượng mỗi ngày để theo dõi sự thay đổi của cơ thể. Ngoài ra, anh hạn chế đường, muối, các món nhiều dầu mỡ và chuyển sang chế độ ăn thanh đạm kết hợp tập luyện thường xuyên.

Trong những giai đoạn cần giảm cân nhanh để phù hợp với yêu cầu nhân vật, Lưu Vũ Ninh từng tham khảo phương pháp giảm cân của nam diễn viên Tần Hạo. Trước đó, Tần Hạo từng gây chú ý khi tăng 10 kg để đóng phim Mùa dài đằng đẵng, sau đó giảm 12 kg trong 15 ngày để tham gia dự án Cáp Nhĩ Tân 1944. Cách giảm cân này được cộng đồng mạng gọi là "phương pháp Tần Hạo" vì cho hiệu quả nhanh, dù khá khắt khe.

Theo phương pháp này, chế độ ăn trong giai đoạn đầu được chia thành nhiều ngày với thực đơn đơn giản. Người thực hiện có thể bắt đầu bằng việc chỉ sử dụng các loại đồ uống ít calo, sau đó chuyển sang ăn từng nhóm thực phẩm riêng như ngô, trái cây, protein từ trứng và tôm, hoặc các loại rau luộc. Những ngày tiếp theo tập trung vào giai đoạn phục hồi với các món ăn nhẹ như cháo trứng, trứng kết hợp rau, ngô, rau và thịt trước khi trở lại chế độ ăn bình thường.

Lưu Vũ Ninh thay đổi vóc dáng, giảm 10 kg theo bí quyết của Tần Hạo - Ảnh 2

Trong quá trình giảm cân, người áp dụng cần hạn chế đồ chiên rán, món ăn quá mặn và kết hợp vận động như cardio, tập kháng lực để duy trì cơ bắp. Tuy nhiên, Lưu Vũ Ninh cũng thừa nhận đây không phải phương pháp giảm cân lý tưởng để duy trì lâu dài. Anh cho biết bản thân chỉ áp dụng trong thời gian ngắn để đáp ứng yêu cầu công việc, còn việc giữ vóc dáng ổn định vẫn cần dựa vào chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

Bên cạnh việc kiểm soát cân nặng, Lưu Vũ Ninh còn chú trọng chăm sóc ngoại hình mỗi ngày. Nam diễn viên từng chia sẻ anh có thói quen massage mặt bằng tinh dầu, sử dụng dụng cụ hỗ trợ tạo đường nét khuôn mặt, massage vùng vai cổ và uống cà phê đen trước khi ghi hình để hạn chế tình trạng sưng phù do tích nước.

Sự thay đổi tích cực về hình ảnh giúp Lưu Vũ Ninh tiếp tục duy trì sức hút trong mắt khán giả. Không chỉ đầu tư cho diễn xuất, nam diễn viên còn cho thấy sự nghiêm túc trong việc xây dựng hình tượng phù hợp với từng vai diễn.

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Bảng xếp hạng được tạo nên từ nhiều yếu tố như sức ảnh hưởng của phim ảnh, hoạt động thời trang, thương hiệu và các sự kiện cá nhân. Trong khi Trương Lăng Hách bùng nổ nhờ bộ phim cổ trang “Trục ngọc”, Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì sức hút dù ít hoạt động phim ảnh, còn Lưu Vũ Ninh tạo dấu ấn nhờ loạt dự án cổ trang và hoạt động âm nhạc.

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