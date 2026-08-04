Sau 10 năm, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ra sao?

Sao quốc tế 04/08/2026 17:00

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vừa đánh dấu cột mốc 10 năm gắn bó bằng một khoảnh khắc ngọt ngào được chia sẻ trên mạng xã hội. Vốn là cặp đôi kín tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, cả hai hiếm khi công khai thể hiện tình cảm nên bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

 

Trên Instagram mới đây, Lâm Tâm Như đăng bức ảnh chụp cùng chồng dưới khung cảnh hoàng hôn. Hai người đứng đối diện nhau với khoảng cách gần, tạo nên hình ảnh lãng mạn nhưng vẫn giản dị. Nữ diễn viên không viết nhiều mà chỉ để lại con số "10" cùng các biểu tượng ly rượu, trái tim, cầu vồng và hoa hồng, như cách đánh dấu chặng đường một thập kỷ bên nhau.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân bền vững của cặp sao. Một số nghệ sĩ như Dương Cẩn Hoa, Lý Khải Hinh và Melvin Sia cũng gửi lời chúc mừng nhân dịp đặc biệt này.

Sau 10 năm, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ra sao? - Ảnh 1

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Âm thanh của sắc màu. Sau nhiều năm giữ mối quan hệ bạn bè, cả hai công khai hẹn hò và tổ chức đám cưới vào năm 2016. Một năm sau, gia đình nhỏ chào đón con gái đầu lòng với biệt danh Cá Heo Nhỏ.

Dù đều là những gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn lựa chọn cuộc sống riêng tư. Họ hiếm khi chia sẻ về gia đình, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động của con gái hoặc những buổi gặp gỡ bạn bè.

Sau 10 năm, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ra sao? - Ảnh 2

Trong một sự kiện hồi đầu năm, Lâm Tâm Như từng tiết lộ những câu chuyện đời thường về ông xã. Theo nữ diễn viên, Hoắc Kiến Hoa không giỏi nấu ăn và gần như không vào bếp, nhưng lại rất dễ tính trong chuyện ăn uống. Cô hài hước cho biết chồng có thể ăn cùng một món nhiều ngày liền mà không thấy chán, đặc biệt yêu thích các món đơn giản như đậu khô xào thịt sợi hay trứng xào cà chua.

Sau 10 năm chung sống, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn duy trì cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng ổn định. Sự đồng hành bền bỉ của cả hai tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng.

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