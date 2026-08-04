Bí mật về tài sản lớn nhất của ngôi sao võ thuật Thành Long

Nhắc đến Thành Long, khán giả trên khắp thế giới không chỉ nhớ đến những màn võ thuật đẹp mắt mà còn ấn tượng với phong cách hành động pha hài độc đáo do chính ông tạo dựng.

Nhắc đến Thành Long, khán giả trên khắp thế giới không chỉ nhớ đến những màn võ thuật đẹp mắt mà còn ấn tượng với phong cách hành động pha hài độc đáo do chính ông tạo dựng. Khi dòng phim võ thuật Hong Kong còn thiên về những màn đối đầu căng thẳng, nam diễn viên đã mang đến làn gió mới bằng cách kết hợp võ thuật, yếu tố hài hước và những màn sử dụng đồ vật đời thường như ghế, thang, ô hay bàn làm đạo cụ chiến đấu. Chính sự sáng tạo này đã tạo nên dấu ấn riêng cho hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Túy Quyền, Kế hoạch A, Câu chuyện cảnh sát hay Giờ cao điểm. Không chỉ khác biệt về phong cách, Thành Long còn nổi tiếng với tinh thần cống hiến hiếm có. Trong suốt nhiều thập kỷ làm nghề, ông gần như tự thực hiện các cảnh quay nguy hiểm thay vì sử dụng diễn viên đóng thế. Những cú nhảy từ mái nhà, cảnh bám xe đang chạy hay rơi từ độ cao lớn đều được ông trực tiếp đảm nhận để mang đến cảm giác chân thực cho khán giả.

Sự tận tâm ấy khiến Thành Long phải trả giá bằng vô số chấn thương. Ông từng gãy xương mũi, xương sườn, ngón tay, trật khớp vai và nhiều lần gặp tai nạn nghiêm trọng trên phim trường. Đáng nhớ nhất là năm 1986, khi quay Long huynh hổ đệ (Armour of God), ông bị ngã từ trên cao, nứt hộp sọ và phải phẫu thuật khẩn cấp. Dù vậy, sau mỗi lần bình phục, nam diễn viên vẫn tiếp tục trở lại trường quay, duy trì tinh thần làm nghề bền bỉ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả khâm phục.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, khối tài sản của Thành Long nhiều lần trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, chính ông cũng từng bày tỏ quan điểm con trai cần tự lập thay vì phụ thuộc vào tài sản thừa kế. Nhìn lại hơn 60 năm gắn bó với điện ảnh, điều giá trị nhất mà Thành Long để lại không phải là khối tài sản vật chất, mà là di sản nghệ thuật đồ sộ. Hàng trăm vai diễn, phong cách hành động pha hài mang tính biểu tượng cùng tinh thần dám thử thách bản thân đã tạo ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ diễn viên và nhà làm phim trên thế giới. Dù hiện nay đã giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh, Thành Long vẫn được xem là một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh hành động. Có lẽ, đó mới chính là "gia tài" lớn nhất mà ông xây dựng trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật.

Tài tử Thành Long cho biết đã chuẩn bị sẵn di nguyện của mình Những năm gần đây, trang cá nhân của Thành Long không chỉ cập nhật các dự án nghệ thuật mà còn trở thành nơi ông gửi lời tiễn biệt đến nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết trong giới giải trí.

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