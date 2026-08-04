Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 04/08/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc vào đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, Chính ấn hỗ trợ, Ngọ tạo được uy tín trong mắt khách hàng, cấp trên, gặp được người tốt chỉ đường dẫn lối giúp năng lực tiến bộ rất nhiều trong ngày này. Hãy tận dụng thời gian rảnh để học hỏi và nâng cao năng lực cạnh tranh, điều này giúp bạn dễ dàng tìm được công việc mới tốt hơn công việc hiện tại hoặc được thăng chức và tăng lương trong tương lai.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người sinh năm Ngọ, ngày hôm nay mang đến một làn sóng may mắn bất ngờ, nhận được lộc ngoài dự kiến. Tam Hợp còn thúc đẩy các mối quan hệ xã hội, quý nhân không phải là những người thân thiết mà là những người mới quen, tưởng không tốt mà lại tốt không tưởng, họ đem tới thông tin quan trọng để Ngọ kiếm được khoản tiền lớn.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, tuổi Tỵ nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tin vui nữa là vận trình tài lộc của tuổi Tỵ cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, Thiên Tài báo hiệu vận trình tài lộc của Hợi khá dồi dào. Con giáp này làm ăn hay đầu tư đều có lợi. Có người còn may mắn nhận được món tiền bất ngờ như bốc thăm trúng thưởng, trúng vé số, được người khác cho tiền… Sự nghiệp khá suôn sẻ, làm gì cũng trôi chảy, nhưng có thể người khác lại cho rằng con giáp này đang ít việc nên cố tình giao thêm.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Kim – Thủy tương sinh, con giáp này khá nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen. Song dường như người còn độc thân có vẻ khá thờ ơ, bởi bản mệnh muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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