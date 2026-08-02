Đúng 20h hôm nay, ngày 2/8/2026, 3 con giáp may mắn cả tiền lẫn tình, được Thần tài gọi tên, dễ gặp quý nhân cuộc đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/8/2026, nhờ Chính Quan trợ mệnh nên Mùi khá thuận lợi trong công việc. Ngày đẹp có lợi cho khai trương cửa hàng, thuê mặt bằng, xin việc hoặc thi cử. Bạn còn biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên, để cấp trên trao thêm cho nhiều cơ hội hơn.

Tài vận có tiến triển mới nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Mất của thì kiếm lại đừng vất vả tiếc nuối, cứ tin tưởng vào bản thân, có cố gắng thì trời thương cho lộc. Người tuổi này nên chịu khó ngoại giao, thời gian tới sẽ có cơ hội kiếm tiền đến từ những mối quan hệ đó.

Xem tử vi hàng ngày thấy tình duyên của đương số lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, không phải chờ ai đó mang đến hay mong ai đó ban phát. Nếu chẳng may đánh mất niềm tin, hãy thử mở lòng trong hôm nay, duyên lành sẽ lại đến với bạn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/8/2026, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bản mệnh không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Lưu ý là chuyện tình cảm có phần sa sút. Cả bản mệnh và nửa kia đều có quan điểm trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/8/2026, Tam Hợp cục giúp người tuổi Thân xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, làm ăn thuận lợi. Con giáp này luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người, chính nhờ vậy nên nếu bản mệnh gặp khó khăn, chắc chắn cũng được nhận lại sự tử tế như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc được duy trì tương đối ổn định trong ngày này. Con giáp này biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu, có ưu thế nhất định so với những đối thủ cạnh tranh khác. Nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới, người tuổi Thân thường tỏ vẻ không hề ngần ngại.

Ngày Kim – Thủy tương sinh, con giáp này khá nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen. Song dường như người còn độc thân có vẻ khá thờ ơ, bởi bản mệnh muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!