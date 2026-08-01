Nóng: Khởi tố vụ án 5 công nhân tử vong trong trại lợn ở Thanh Hóa

Đời sống 01/08/2026 13:02

Công an khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm trong vụ tai nạn lao động làm 5 người chết trong trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Theo thông tin báo VNExpress, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, theo khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 31/7.

Công an tỉnh và Sở Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường... đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa. Ảnh: VNExpress. 

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng 5 công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu và gặp nạn. Tất cả các nạn nân đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu, song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T. Đến 9h sáng 19/7, thêm 2 nạn nhân nữa không qua khỏi là anh T.Đ.C. và N.V.T.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch Quảng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu và huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Với nhóm 8 người đàn ông bị thương, tuổi từ 32 đến 46, hai người trực tiếp xuống bể và có buộc dây bảo hiểm nên được kéo lên kịp thời sau khi bất tỉnh vài phút. Sáu người còn lại tham gia kéo nạn nhân từ trên miệng bể lên.

Các bác sĩ xác định các bệnh nhân ngộ độc khí hydro sulfua (H2S), một loại khí cực độc tích tụ trong không gian kín. Hiện sức khoẻ 8 người bị thương đều ổn định, được xuất viện. 5 người đã đi làm trở lại.

Nóng: Khởi tố vụ án 5 công nhân tử vong trong trại lợn ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Ảnh: VNExpress. 

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, là chủ đầu tư dự án nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại xã Thạch Quảng. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021, tổng vốn 770 tỷ đồng, rộng hơn 50 ha, quy mô 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm. Trang trại bắt đầu chăn nuôi từ tháng 10/2022.

Ông Trần Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, cho biết, trang trại của doanh nghiệp tại xã Thạch Quảng có hơn 390 công nhân, làm việc ở 4 phân trại. Họ được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ. Trước khi vào làm việc trong trang trại, công nhân được tập huấn nghiệp vụ vận hành an toàn. "Song tình huống ngạt khí là chưa từng có tiền lệ nên các nạn nhân đã hoàn toàn bị động", ông nói.

Diễn biến mới vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại trang trại lợn ở Thanh Hóa

Diễn biến mới vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại trang trại lợn ở Thanh Hóa

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khẩn trương điều tra toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong tại trang trại Dabaco xã Thạch Quảng.

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