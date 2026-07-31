Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 31/07/2026 10:02

Hôm nay, ngày 31/7/2026 giá vàng bật tăng mạnh theo đà phục hồi của thế giới. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 31/7, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC được mua vào 139,2 triệu đồng/lượng, bán ra 143,2 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng khi mua vào vàng miếng SJC 139,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng...

Không ngoại lệ, vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng khi mua vào lên 138,7 triệu đồng, bán ra 142,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 139,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng… Người mua vàng miếng hay vàng nhẫn đều bị lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng do chênh lệch giữa giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo báo VietNamNet, lúc 21h ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.098 USD/ounce, tăng 29 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.089 USD/ounce.

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và loạt dữ liệu kinh tế vừa công bố, chưa có thêm tín hiệu rõ ràng cho thấy Fed sẽ sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng có 3 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng chưa phát tín hiệu cho thấy cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc.

Theo ước tính lần đầu, GDP Mỹ tăng 1,5% theo tốc độ hàng năm trong quý II, giảm so với mức 2,1% của quý I. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ 4,1%; PCE lõi tăng 3,3%, giảm từ 3,4%.

Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%, còn số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 197.000 đơn, nhưng vẫn thấp hơn dự báo của thị trường.

Các số liệu cho thấy Fed vẫn có lý do để duy trì lập trường thận trọng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh 4,7% trong phiên 30/7, qua đó hạn chế đà tăng của giá vàng.

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất căng thẳng khi hoạt động vận tải chịu sức ép từ các yếu tố quân sự, hàng hải và ngoại giao. Giá dầu Brent duy trì quanh vùng trên 90 USD/thùng, dầu WTI giao dịch ở vùng 80 USD/thùng. Dù đã hạ nhiệt so với đợt tăng mạnh trước đó, giá dầu vẫn ở mức đủ cao để duy trì áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến chính sách của Fed.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường lao động, các số liệu điều chỉnh về GDP và những tín hiệu mới về lạm phát để đánh giá khả năng Fed thay đổi chính sách trong những tháng tới.

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