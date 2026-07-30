Vì sao laptop ASUS cùng cấu hình nhưng giá vẫn khác nhau?

Đời sống 30/07/2026 11:00

Nhiều người chọn laptop theo công thức quen thuộc: cùng chip, cùng RAM, cùng SSD thì giá phải tương đương. Nhưng thực tế, một mẫu ASUS có thể rẻ hơn hoặc cao hơn đối thủ khá rõ dù bảng cấu hình nhìn qua rất giống nhau. Khác biệt thường nằm ở những phần không thể hiện hết chỉ bằng vài dòng thông số.

Cấu hình giống nhau không đồng nghĩa trải nghiệm giống nhau

Khi so sánh máy tính xách tay, người dùng thường nhìn trước vào CPU, RAM và dung lượng SSD. Đây là các thông số quan trọng, nhưng chưa đủ để phản ánh toàn bộ giá trị của một chiếc máy.

Hai mẫu dùng cùng vi xử lý vẫn có thể khác xa về chất lượng màn hình, bàn phím, độ bền bản lề, hệ thống tản nhiệt, thời lượng pin hay độ mỏng nhẹ. Đó là lý do giá bán của Laptop ASUS đôi khi thấp hơn ở phân khúc phổ thông, nhưng cũng có thể cao hơn ở các dòng hướng tới trải nghiệm cao cấp hoặc chuyên biệt.

ASUS chia dòng rất rõ, nên giá cũng đi theo mục đích sử dụng

ASUS là hãng có dải sản phẩm rộng, từ học tập - văn phòng đến sáng tạo nội dung và gaming. Vì vậy, cùng một cấu hình nền, mức giá sẽ thay đổi theo định vị từng dòng.

Với ASUS Vivobook, hãng thường tập trung vào nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và tính cân bằng giữa giá, thiết kế, màn hình và tính thực dụng hằng ngày. Trong khi đó, Zenbook hướng đến độ mỏng nhẹ, hoàn thiện cao cấp và tính di động. Ở nhóm gaming, TUF Gaming và ROG Strix lại cộng thêm chi phí cho tản nhiệt, màn hình tần số quét cao, GPU rời và thiết kế phục vụ chơi game.

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ASUS Vivobook 15 là ví dụ cho nhóm máy ưu tiên sự cân bằng giữa chi phí và nhu cầu học tập, văn phòng.

Màn hình, trọng lượng và độ hoàn thiện là phần làm giá khác biệt rõ nhất

Đây là nhóm yếu tố rất dễ bị bỏ qua khi người mua chỉ so bảng cấu hình. Một mẫu laptop 14 inch mỏng nhẹ, độ phân giải cao, tần số quét tốt, viền mỏng và hoàn thiện gọn gàng thường có giá cao hơn mẫu 15,6 inch phổ thông dù cùng chip.

Chẳng hạn, ASUS Zenbook 14 thuộc nhóm chú trọng tính di động và trải nghiệm hiển thị, nên chi phí không chỉ nằm ở bộ xử lý. Ngược lại, một số mẫu Vivobook 15 có thể giữ giá dễ tiếp cận hơn nhờ ưu tiên cấu hình đủ dùng và kích thước quen thuộc cho số đông. 

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Dòng Zenbook thường có mức đầu tư cao hơn ở phần mỏng nhẹ và trải nghiệm hiển thị, nên giá không chỉ phụ thuộc chip hay RAM.

Laptop gaming cùng chip vẫn có thể chênh giá vì GPU và tản nhiệt

Ở nhóm gaming, khác biệt còn rõ hơn. Cùng là laptop dùng chip Intel Core 5 hoặc Ryzen 9, giá bán còn phụ thuộc lớn vào GPU rời, công suất vận hành thực tế và khả năng tản nhiệt. 

Một mẫu như ASUS TUF Gaming F16 hướng tới chơi game thực dụng, trong khi ROG Strix G16 được đầu tư mạnh hơn về màn hình, đèn RGB, khung máy và hệ thống làm mát để duy trì hiệu năng lâu dài. Vì thế, nhìn cấu hình “gần giống” nhưng trải nghiệm khi chơi game, dựng hình hoặc chạy tải nặng có thể rất khác. 

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Ở nhóm gaming, mức giá thường tăng theo khả năng tản nhiệt, GPU và màn hình chứ không chỉ theo tên vi xử lý.

Phần mềm, bảo hành và bộ tính năng đi kèm cũng tác động đến giá

Không ít mẫu máy đã cài sẵn hệ điều hành và bộ phần mềm văn phòng, giúp người dùng có thể bắt đầu sử dụng ngay sau khi mua. Ngoài ra còn có khác biệt về số lượng cổng kết nối, chuẩn Wi-Fi, webcam, bàn phím có đèn nền hay tính năng phục vụ học online và làm việc từ xa. 

Vì vậy, khi chọn máy tính xách tay, nếu chỉ quy toàn bộ giá trị vào chip và RAM thì rất dễ bỏ sót những tiện ích ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng mỗi ngày.

Cách nhìn đúng: so tổng giá trị thay vì chỉ so ba dòng thông số

Nếu cần máy học tập, văn phòng và làm việc linh hoạt, người dùng nên ưu tiên sự cân bằng tổng thể giữa màn hình, pin, trọng lượng và phần mềm đi kèm. Nếu cần gaming hoặc xử lý đồ họa, hãy chú ý nhiều hơn tới GPU, tản nhiệt và chất lượng hiển thị. 

Nói cách khác, laptop ASUS rẻ hay đắt hơn đối thủ không chỉ vì “đắt thương hiệu” hoặc “rẻ cấu hình”, mà vì mỗi dòng máy đang tối ưu cho một bài toán khác nhau. Khi đặt đúng nhu cầu vào đúng phân khúc, mức giá sẽ dễ hiểu hơn và cũng dễ chọn đúng hơn. 

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