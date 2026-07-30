Giá vàng hôm nay, ngày 30/7/2026: Đảo chiều tăng sau 2 ngày giảm, vàng SJC tăng vọt 1 triệu/lượng

Đời sống 30/07/2026 09:08

Hôm nay, ngày 30/7/2026 giá vàng đồng loạt tăng trở lại trên thế giới lẫn trong nước sau hai ngày giảm liên tiếp.

Theo báo Thanh Niên, sáng 30/7, giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua khi được mua vào 138,5 triệu đồng/lượng, bán ra 142,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng, đưa giá mua lên 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng...

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 138 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng khi giao dịch bằng vàng miếng với chiều mua vào 138,5 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn tiếp tục được duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/7/2026: Đảo chiều tăng sau 2 ngày giảm, vàng SJC tăng vọt 1 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đâu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng nay, lúc 8h50', giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh lên sát 4.090 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 29/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.016 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.080 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 7,4%, tương ứng mất 319 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 29/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 29/7 giảm khoảng 0,5% xuống 4.016 USD/ounce. Giá bạc xuống dưới 57 USD/ounce. Vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD nhưng có thể mất bất cứ lúc nào tùy thuộc vào tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà giao dịch vàng tiếp tục giữ vị thế thận trọng trước thông báo về lãi suất của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Sự thận trọng đến từ việc thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ không thay đổi, nhưng cũng định giá xác suất hơn 30% Fed tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ở mức gần 4,62%, trong khi chỉ số DXY đạt 101,64 điểm.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn khá căng thẳng. Một khoảng lặng ngắn trong cuộc xung đột Mỹ - Iran đã bị phá vỡ sau khi lực lượng Jordan và Mỹ đánh chặn một loạt tên lửa khác của Iran, đẩy giá dầu tăng mạnh trở lại. Dầu WTI tăng thêm 7,1% lên gần 84,9 USD/thùng. Dầu Brent tăng hơn 7,2% lên 90,2 USD/thùng.

Đối với vàng, tác động vẫn là hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu cao hơn làm tăng rủi ro lạm phát, giữ cho lợi suất ổn định và hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại quý không sinh lời. Đối với thị trường rộng hơn, bối cảnh là giá dầu tăng, thị trường chứng khoán biến động, đồng USD mạnh.

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