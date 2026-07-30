Hé lộ quy mô doanh nghiệp sản xuất 76.000 hộp bột rau vừa bị buộc tiêu hủy

Theo thông tin báo Dân trí , vụ gần 76.000 hộp bột rau của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại eHerbal bị buộc tiêu hủy sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Thời điểm tháng 5/2022, công ty có vốn điều lệ 4 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Duyên góp 3,6 tỷ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ. Bà Trần Thị Vui góp 400 triệu đồng, tương ứng 10% vốn.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại eHerbal - đơn vị sản xuất các sản phẩm bột rau nói trên - có tiền thân là Công ty TNHH Thiết bị HP Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 4/2017 do bà Lê Thị Duyên (sinh năm 1985) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Gần 76.000 hộp bột rau của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại eHerbal bị buộc tiêu hủy. Ảnh: Báo Dân trí.

Tháng 8/2024, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại eHerbal, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, bao gồm sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo, men bia, thực phẩm dinh dưỡng, sữa, thực phẩm dành cho trẻ nhỏ và thực phẩm có chứa thành phần hormone.

Dù vốn điều lệ vẫn giữ ở mức 4 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi. Bà Lê Thị Duyên tiếp tục nắm 90% vốn (3,6 tỷ đồng); ông Lê Duy Bình và bà Lê Thị Khánh Huyền mỗi người góp 120 triệu đồng (3% vốn); bà Trần Thị Vui góp 80 triệu đồng (2% vốn).

Đến tháng 1/2025, eHerbal tăng vốn điều lệ từ 4 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, song không công bố tỷ lệ sở hữu của các cổ đông. Chỉ 5 tháng sau, vào tháng 6/2025, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

Liên quan đến lùm xùm cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, gần đây nhất, ngày 21/7, công ty Eherbal đã có thông báo thu hồi 40.108 hộp bột củ dền hạt chia, sản xuất ngày 3/12/2025.

Doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận hàm lượng dinh dưỡng thực tế của sản phẩm chưa phù hợp với thông tin đã công bố. Đây là vấn đề phát sinh trong khâu công bố sản phẩm, không liên quan đến quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc sử dụng của khách hàng, đại lý.

Đáng chú ý, đầu tháng 4, eHerbal cũng thông báo về việc tạm dừng lưu hành một số sản phẩm của nhà máy. Danh mục gồm 10 sản phẩm như bột ngũ cốc OmiPure, sữa ngũ cốc NutriPure++, các dòng sản phẩm bột gừng - mật ong sấy thăng hoa, cần tây, diếp cá, cải xoăn - táo - dứa, cần tây collagen...

Như trước đó báo điện tử Chính Phủ đưa tin, ngày 29/12/2025, Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Qua kiểm tra, xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Vợ chồng diễn viên Hữu Công có vai trò gì?

Trong số các sản phẩm bị tiêu hủy của cơ quan chức năng có sản phẩm bột rau từng được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội từ cuối năm 2023. Những sản phẩm này được giới thiệu có công dụng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đồng thời được nhấn mạnh sử dụng nguồn nguyên liệu từ rau củ quả thiên nhiên.

Vợ chồng diễn viên Hữu Công thường xuyên giới thiệu bột rau của eHerbal. Ảnh: Báo Dân trí.

Hai vợ chồng thường xuyên giới thiệu sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ rau củ thiên nhiên, đồng thời trực tiếp quay video tại các vùng trồng để quảng bá về vùng nguyên liệu và quy mô sản xuất của eHerbal.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Hữu Công và vợ còn ghi hình tại nhà máy, mô tả quy trình sản xuất từ khâu tiếp nhận rau tươi, làm sạch, cấp đông, sấy thăng hoa đến nghiền thành bột...

Tối 28/7, Hữu Công đăng tải bài viết trên trang cá nhân có hơn 3,4 triệu người theo dõi cho biết vụ việc bắt nguồn từ một lô sản phẩm bột rau sản xuất trong tháng 12/2025 có hàm lượng đường không phù hợp với thông tin công bố trên nhãn.

Theo anh, ngay sau khi nhận được thông tin, vợ chồng anh đã chủ động rà soát, dừng phân phối và gửi trả toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng này về nhà máy, đồng thời cung cấp hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh.

Hữu Công cho biết từ thời điểm đó đến nay, vợ chồng anh chỉ phân phối các lô bột rau khác, không thuộc diện bị kiểm tra và đều được kiểm nghiệm độc lập trước khi đưa ra thị trường.

Nam diễn viên cũng dẫn kết luận của cơ quan chức năng cho biết toàn bộ lô hàng vi phạm đã được eHerbal phối hợp tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan quản lý; vụ việc không có dấu hiệu hình sự, sản phẩm không gây hại cho sức khỏe người sử dụng và doanh nghiệp đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định.