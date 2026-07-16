Danh tính người phụ nữ "hô biến" sắn, ngô thành 4,6 tấn tinh bột nghệ ở Phú Thọ

Các đối tượng dùng tinh bột sắn, bột ngô trộn với chất tạo màu thực phẩm để 'hô biến' thành tinh bột nghệ thật rồi bán cho các đầu mối kinh doanh.

Theo thông tin báo Dân trí, liên quan đến vụ bà Đặng Thị Nga (55 tuổi, xã Vĩnh Phú, Phú Thọ) bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chiều 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4,6 tấn sản phẩm giả tinh bột nghệ, cùng hàng nghìn kg nguyên liệu và chất tạo màu. Bên trong cơ sở sản xuất tinh bột nghệ giả của bà Nga đặt tại thôn Kim Xa, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Báo Dân trí. Cơ sở sản xuất của bà Nga đặt tại thôn Kim Xa, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ.

Thro báo Dân Việt, theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Thị Nga đã sử dụng tinh bột sắn, bột ngô pha với chất tạo màu thực phẩm để làm giả tinh bột nghệ, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 14.000 đến 19.000 đồng/kg. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 tấn sản phẩm giả, cùng hàng nghìn kg nguyên liệu gồm tinh bột sắn, bột ngô và các chất tạo màu thực phẩm phục vụ việc sản xuất.

Cận cảnh “tinh bột nghệ” giả làm từ bột sắn, bột ngô. Ảnh: Báo Dân trí. Sau đó, tinh bột nghệ giả tiếp tục được phân phối đến người tiêu dùng. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm thu giữ không chứa hoạt chất Curcuminoid - thành phần tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng có thể bỏ tiền mua phải sản phẩm không có công dụng như quảng cáo, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Đặng Thị Nga (55 tuổi, xã Vĩnh Phú, Phú Thọ). Ảnh: Báo Dân Việt. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, không mua hàng giá rẻ bất thường hoặc được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả.

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